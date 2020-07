Gigi Becali continua RAZBOIUL cu Planic! Patronul FCSB nu vrea sa cedeze in fata sarbului: "Am simtit ca e ceva in neregula cu el din prima clipa! Ne judecam!"

Razboiul dintre Gigi Becali si Bogdan Planic continua dupa refuzul patronului de a ajunge la o intelegere cu fundasul sarb.

Bogdan Planic a decis sa plece de la FCSB dupa mai multe luni in care nu si-a primit contractul si a facut-o cu scandal, refuzand sa mai participe la antrenamentele echipei chiar inainte de meciul cu Gaz Metan.

Atitudinea fundasului sarb l-a facut pe Gigi Becali sa vrea sa se razbune, motiv pentru care a refuzat propunerea primita din partea apropiatilor lui Planic de a incheia litigiul pentru 250 000 de euro. Patronul FCSB crede cu tarie ca poate obtine 10 milioane de euro de la echipa care va vrea sa il legitimeze pe fundas datorita unei clauze din contract.

"Eu le-am zis clar jucatorilor ca din acest moment voi da militaria jos din pod, iar jucatori de genul lui Planic, ma refer la de-astia care rup contractele cand vor muschii lor, ii voi zbura direct. La mine nu te afli pe tarlaua ta de acasa si pleci cand te taie pe tine capul.

Eu am simtit ca este ceva in neregula cu acest Planic inca din prima clipa cand a dat ochii cu Argaseala si nu am semnat de la inceput contractul. Noroc cu Vali, ca stie bine regulamentele ca altfel ne ardeam singuri atunci, in 2017. El voia sa semneze cu noi, dar daca semnam din prima cu el ne alegeam cu mari probleme cu aia de la Vojvodina. Stie bine domnul Planic despre ce vorbesc eu, nu are rost sa mai intru acum in detalii. Vreau sa-l intrebati daca a semnat din prima contractul cu noi?

Dar acum, dupa ce mi-a facut, dar si ce exemplu negativ mi-a dat la echipa nu voi mai accepta niciun fel de pact cu el. Si cand am anuntat ca trebuie sa reducem salariile din cauza pandemiei Planic tot cu gura mare a fost. A vrut sa ne judecam, atunci o sa ne judecam, iar aia care o sa il transfere o sa vedeti cat vor avea de tras dupa urma lui Planic. Eu nu o sa ii las si o sa le cer sa imi plateasca 10 milioane de euro atat cat este clauza", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.