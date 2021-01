Cel mai greu adversar posibil pentru Simona Halep in primul meci al anului! Cand se va duela cu liderul WTA, Ashleigh Barty

Simona Halep va avea o adversara de foc in primul meci al anului 2021.

Simona Halep a aflat impotriva cui va juca primul meci al anului 2021. Numarul 2 WTA se va duela, in cadrul unui turneu demonstrativ desfasurat la Adelaide chiar cu liderul WTA, reprezentanta gazdelor, Ashleigh Barty.

Halep si Barty vor intra pe teren de indata ce partida dintre Rafael Nadal si Dominic Thiem se va incheia, adica vineri, dupa ora 10:30, fus orar romanesc. Meciurile fac parte dintr-o intrecere caritabila, intitulata "A Day at The Drive". Printre participanti se mai numara Novak Djokovic, care va juca impotriva lui Jannik Sinner, dar si Naomi Osaka, japoneza urmand sa se confrunte cu Serena Williams.

Dupa acest meci de incalzire, Simona Halep va face deplasarea la Melbourne, unde va ramane pentru turneul WTA 500 care va incepe in data de 31 ianuarie, dar si pentru primul turneu de mare slem al anului, Australian Open, fixat pentru intervalul 8-21 februarie.

De-a lungul timpului, Simona Halep si Ashleigh Barty s-au intalnit de patru ori in circuitul WTA. Romanca si-a adjudecat ambele partide disputate in 2018, iar in 2019 cele doua jucatoare si-au impartit in mod egal numarul victoriilor, bilantul total aratand in prezent 3-1 pentru Halep.