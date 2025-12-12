Fostul internațional a lansat un avertisment dur pentru Gigi Becali în ceea ce privește situația contractuală a lui Malcom Edjouma. Mijlocașul francez a fost introdus pe teren în minutul 61, în locul accidentatului Mihai Lixandru, într-un moment critic al jocului, când olandezii conduceau la București. Deși FCSB a reușit o „remontada” spectaculoasă pe final, Panduru este de părere că patronul campioanei riscă să cadă din nou într-o capcană veche dacă decide să-i prelungească înțelegerea lui Edjouma bazându-se doar pe câteva sclipiri de moment.



„Pandi” consideră că forma arătată de mijlocaș în luna decembrie este înșelătoare și este tipică jucătorilor care se află la final de contract sau care simt pericolul îndepărtării de la echipă.



„De trei ani tot vrei să scapi de el”



„Poate să-i facă lui Edjouma contractul, dar după nu știe cum să scape de el până la vară. Cum s-a întâmplat de fiecare dată în ultimul timp. Poți să-i faci, dar după aceea în februarie, aprilie, «aoleu ce fac? nu face ăsta nimic, cum scap de el?». De trei ani tot vrei să scapi de el. L-ai trimis la Bari, a venit înapoi. El nu ajunge în poziția asta în decembrie că face ceva. Nimic n-a făcut până acum, era liber și acum îi faci contract”, a transmis Basarab Panduru, la Primasport.



Fostul internațional a continuat pe un ton ironic, sugerând că Edjouma se mobilizează doar atunci când este „cu cuțitul la os”.



„Fă-i contract și în aprilie plângi că nu știi cum să scapi de el iar. El are niște chestii, dar de câte ori l-ai văzut într-un meci? De câte ori ai văzut că are chef? Să-l dai liber pe Edjouma înseamnă că ceva nu face cum trebuie. Îți dai seama despre ce vorbim? În vară era în afara listei și acum pentru un meci îi faci contract”, a mai spus Panduru.



3,5 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului din Africa de Sud, care a evoluat în 29 de partide pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

