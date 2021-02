Dinamo, refuzata pentru o echipa de liga a doua din Arabia Saudita! Cu ce jucator cu experienta in Liga 1 au negociat dinamovistii 

Dinamo a fost refuzata de un jucator cu experienta in Liga 1.

Managerul "cainilor rosii" a dezvaluit ca Dinamo a incercat transferul lui Yazalde Gomes Pinto. Atacantul in varsta de 32 de ani nu a acceptat, insa, oferta dinamovistilor din cauza problemelor financiare.

"Am incercat din ianuarie sa aducem un atacant. Dar ce atacant care sa fie la un nivel fizic bun si care sa aiba si cifre bune poti aduce acum? Mai e si problema locurilor pentru extracomunitari. Esti foarte ingradit.

Am fost foarte aproape sa semnam cu Yazalde Pinto. Mi l-am dorit foarte mult. Cunostea foarte bine campionatul si a marcat pe unde a fost. Avea foarte multe atuuri.

Din cauza problemelor financiare nu a vrut sa vina. Inteleg ca din vara a avut oferte sa continue in Liga 1, la Astra sau Hermannstadt. Inteleg ca a semnat in liga a doua din Arabia Saudita. E o chestie de cateva zile.

Si pe acolo sunt probleme mari. A plecat antrenorul care l-a adus. A semnat si cred ca a si reziliat. Era genul de atacant care ne-ar fi putut ajuta", a declarat Marius Nicolae, potrivit Look Sport.

Yazalde, care a inscris 18 goluri in 84 de meciuri in Liga 1 disputate in tricoul echipelor Astra, Gaz Metan si FC Hermannstadt, este liber de contract de pe 8 februarie, cand s-a despartit de Najran SC.