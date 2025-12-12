OFICIAL Selecționerul Mario Marinică, fără vedetele din Premier League și Serie A la Cupa Africii pe Națiuni!

Selecționerul Mario Marinică, fără vedetele din Premier League și Serie A la Cupa Africii pe Națiuni! Stranieri
Absențe de calibru din naționala statului Zimbabwe la turneul final continental.

Naţionala de fotbal a statului Zimbabwe trebuie să se descurce fără perechea cheie Marshall Munetsi şi Jordan Zemura, la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce ambii jucători au fost lăsaţi în afara lotului pentru turneul final din Maroc din cauza unor accidentări, scrie Reuters.

Marshall Munetsi de la Wolverhampton şi Jordan Zemura de la Udinese, OUT

Selecţionerul Zimbabwe, românul Mario Marinică, aflat de doar o lună pe banca tehnică a naţionalei africane, a anunţat că nu se poate baza pe cei doi jucători, după ce Munetsi a suferit o accidentare la gambă în partida lui Wolverhampton Wanderers împotriva lui Nottingham Forest la începutul acestei luni, 0-1 în Premier League, iar fundaşul lateral născut în Anglia, Zemura, a suferit o accidentare la coapsă jucând pentru Udinese în înfrângerea cu 2-1 acasă cu Genoa în Serie A, luni.

Zimbabwe deschide campania în Cupa Africii pe Naţiuni împotriva Egiptului, la Agadir, pe 22 decembrie, iar apoi se confruntă cu Angola şi Africa de Sud în Grupa B.

Luna trecută, Mario Marinică a obţinut prima sa victorie ca selecţioner al echipei de fotbal a Zimbabwe, 2-1 cu Qatarul, la Doha, într-un meci amical.

Lotul Zimbabwe convocat de Mario Marinică pentru CAN 2025

Info: Agerpres

