FC Arges - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 | Neinvinsi de 5 etape, ros-albastrii se pot distanta din nou la 4 puncte de CFR

FCSB se va deplasa la Pitesti pentru meciul cu FC Arges din etapa a 19-a a Ligii 1.

Echipa antrenata de Toni Petrea vine dupa cinci meciuri consecutive fata infrangere in campionat, perioada in care a castigat trei meciuri si a inregistrat doua egaluri.

In ultima etapa, ros-albastri au castigat cu 2-1 in fata celor de la Voluntari. In cazul unei victorii, FCSB se va va reface avansul de patru puncte fata de ocupanta locului secund, CFR Cluj, cu mentiunea ca ar avea un meci in plus.

Insa liderul nu va avea un meci deloc usor la Pitesti. De asemenea, nici pitestenii nu au pierdut in ultimele 5 meciuri in campionat si, mai mult decat atat, a castigat doua din ultimele trei meciuri, ambele in deplasare, 2-1 cu UTA si 1-0 cu Botosani.

Aceasta serie a facut ca echipa antrenata de Mihai Ianovschi sa urce pana pe pozitia a 12-a a Ligii 1 cu 18 puncte in 18 meciuri.