La 16 ani, Alexandru Coman vrea sa participe la primul turneu de mare slem al carierei: "Am inceput sa joc turnee cu cei de 18 ani si vreau sa mai cresc, sa am 1,93 m!" 

Alexandru Coman tinteste participarea la un turneu de mare slem in 2021.

Alexandru Coman (16 ani) este juniorul care ofera noi sperante tenisului masculin romanesc. De 12 ori campion national, Alex Coman a fost ales "Juniorul Anului in Tenis" pe Batranul Continent in ultimii doi ani si a fost numarul 1 european la categoria 14 ani pentru mai bine de jumatate de an.

Craioveanul Coman este jucatorul despre care Ion Tiriac are doar cuvinte de lauda, miliardarul roman spunand ca are un "forehand de nota 12, nu 10." La 16 ani, Alexandru Coman joaca in turnee ITF Juniors destinate jucatorilor de 18 ani si tinteste intrarea in circuitul ATP dupa ce isi va bifa obiectivele impuse in turneele ITF. Dorinta lui pentru 2021 este sa participe pentru prima oara la un turneu de mare slem in proba de juniori.

"Am inceput sa joc turnee de 18 ani, ITF Juniors, nu mai joc turnee Tennis Europe de 16 ani, mi-am propus sa fac un clasament cat mai bun ca sa pot sa joc anul acesta macar un turneu de Grand Slam de juniori," a spus Coman pentru Eurosport.

La 16 ani, Coman are o inaltime de 1,85 metri, dar isi doreste sa mai creasca pentru a atinge ceea ce numeste el inaltimea ideala in tenisul actual. "In acest moment, 1,85 nu cred ca mai este inaltimea ideala. Eu sper sa mai cresc si cred ca o sa mai cresc, pentru ca am doar 16 ani. As putea sa ajung macar la 1,93 - 1,94. Deja Zverev si Daniil Medvedev au 1,98 m. Majoritatea jucatorilor care vin din urma sunt foarte inalti. In jur de 1,90 m sa ajung si voi fi foarte multumit! Nici foarte inalt nu vreau sa cresc, pentru ca cu cat cresc, cu atat va fi mai greu sa ma misc in teren. Sa fie intre!" a mai spus Alex Coman pentru aceeasi sursa.

Top 5 tenismeni romani in clasamentul ATP



Locul 216 mondial - Marius Copil (30 de ani)

Locul 396 mondial - Filip Cristian Jianu (19 ani)

Locul 488 mondial - Alexandru Jecan (32 de ani)

Locul 535 mondial - Nicholas David Ionel (18 ani)

Locul 684 mondial - Dragos Nicolae Madaras (23 de ani)

Modest, Alexandru Coman nu s-a ferit sa isi recunoasca meritele si crede ca este capabil de lucruri marete pe terenul de tenis. "Stiti smash-ul acela al lui Nadal, lovit pe spate, de peste cap? Imi iese super-bine, sa stiti! Acea lovitura imi iese incredibil. Nu cred ca ratez una din 10! Desi nu o antrenez. In meciuri mi-am dat seama ca imi intra de fiecare data. Cand ma lobau adversarii la dublu, faceam des punct de acolo," a mai punctat Coman.

Sponsorizat de Babolat International inca de la 12 ani, Alexandru Coman il are pe Novak Djokovic ca model de urmat in tenis. In ianuarie 2020, pe cand nu avea nici macar 15 ani impliniti, Alex Coman a bifat prima convocare in echipa de Cupa Davis a Romaniei.