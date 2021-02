Reactia dinamovistilor dupa ce Ion Marin a declarat ca suporterii au intrat in vestiar peste Jerry Gane! "Nu este prima data cand vine cu stiri din astea!"

Managerul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae, a oferit prima reactie dupa declaratiile lui Ion Marin.

Oicialul dinamovistilor a negat acuzatiile spunse de fostul jucator al 'cainilor', care a declarat suporterii au intrat in vestiar peste fotbalisti pentru a le da indicatii tactice, si spera ca echipa sa se redreseze dupa umilinta cu Viitorul, scor 0-5.

"Nu este posibil ca un om important din istoria lui Dinamo sa iasa la fiecare pas si sa destabilizeze atmosfera din echipa. La meciul de aseara nu a venit nimeni in vestiar sa ceara explicatii jucatorilor sau sa il discrediteze pe antrenorul Ionel Gane in fata jucatorilor. Cu siguranta domnul Ion Marin are informatii foarte gresite sau are ”prieteni” care vor doar raul lui Dinamo.

Nu este prima data cand dansul vine cu stiri de genul 'am auzit ca...'. Niciodata nu a venit cu informatii concrete si niciodata nu s-a demonstrat ca ce a spus a fost adevarat.

Echipa DDB incearca sa ajute clubul Dinamo in cea mai neagra perioada din istorie. Sunt alaturi de echipa si de staff-ul tehnic in fiecare zi si ne cerem scuze in fata lor pentru evolutiile din ultima perioada. DDB nu inseamna 3-4-5 persoane, sunt mii de oameni.

Suntem bucurosi ca avem parte de o astfel de sustinere. Ionel Gane este antrenorul echipei si incercam impreuna sa iesim din aceasta pasa negativa", a spus Marius Nicolae, pentru Digi Sport.

Dinamo va juca urmatorul meci in Cupa Romaniei, impotriva echipei Dunarea Calarasi, joi, de la ora 20:00.