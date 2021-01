Aproape s-au luat la BATAIE pe teren! Pepe si coechipierul sau, SCANDAL URIAS la finalul meciului! Arbitrul i-a separat

Porto s-a deplasat la Farense pentru meciul din etapa cu numarul cincisprezece.

Porto s-a impus in deplasarea cu Farense, 1-0, singurul gol al meciului fiind marcat de Mehdi Taremi in minutul 15. Cu toate astea, finalul meciului a fost unul incendiar, dupa ce Pepe si coechipierul sau, Mamadou Loum s-au incaierat pe teren.

Cei doi au fost surprinsi de camere la finalul partidei. Fostul fundas al lui Real Madrid a mers sa isi felicite coechipierul, care insa a raspuns agresiv, impingandu-l pe Pepe si tipand la el. Pepe i-a raspuns, insa arbitrul a intervenit sa ii separe.

A #Pepe ???????? y #Loum ???????? NO le gusta jugar los lunes... Lamentable escena ayer Vs #Farense por parte de los futbolistas del #Porto, empujándose y evidenciando sus tensiones en el mismísimo césped. Y ojo... ganaron 0-1pic.twitter.com/UHRzs1q625 — José David López (@josedavidlopez_) January 26, 2021

Ulterior, Loum a scris un mesaj pe contul de Twitter, in care le cerea scuze fanilor: "Mi-ar placea sa imi cer scuze fanilor lui Porto pentru accidentul nefericit ce a avut loc in aceasta seara. Nu ar fi trebuit sa se intample asta. Pepe este un frate mai mare pentru mine, am invatat multe de la el".