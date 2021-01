"Unii simt nevoia sa anunte public de fiecare data cand ajuta!" | Rafael Nadal il ataca pe Novak Djokovic si pune la indoiala intentiile sarbului 

Rafael Nadal a intrat intr-un conflict la distanta cu liderul mondial, Novak Djokovic pe tema carantinarii jucatorilor in Melbourne. Majoritatea sportivilor au fost carantinati in orasul care va gazdui primul Grand Slam al anului, dar 74 dintre acestia au fost carantinati total, in urma inregistrarii de cazuri pozitive la COVID-19 pe cursele lor de avion inspre Melbourne.

In contextul in care unii jucatori de la Melbourne s-au plans de conditii inegale, in raport cu jucatorii de top carantinati la Adelaide, printre care Simona Halep, Rafael Nadal sau Novak Djokovic, numarul 1 ATP le-a cerut public organizatorilor sa le permita jucatorilor carantinati complet sa iasa la antrenamente. Cererile sarbului au fost declinate ferm de catre organizatorii turneului, dar si de catre autoritatile australiene, care isi doresc mentinerea numarului de infectari la un nivel minim.

Very interesting interview from Nadal, who apart from this quote says that the conditions in Adelaide are very similar to the ones who can also practice in Melbourne. "There are players in Melbourne with much bigger rooms than ours here, I don't see those players complain". https://t.co/ksWjxs73Yw