BREAKING NEWS | Astra poate fi DATA AFARA din Liga 1! Cutremur national: Ionita ar fi recunoscut dopajul. Se risca suspendari URIASE: cariere incheiate pentru Seto si Fatai

Agentia Nationala Anti-Doping poate declansa un seism fara precedent in fotbalul din Romania!

Potrivit datelor obtinute de Gazeta Sporturilor, Ionita, Fatai si Seto, cei 3 fotbalisti suspendati provizoriu pentru doping, se vor alege cu sanctiuni majore dupa ce au folosit perfuzii ilegale la o clinica din Bucuresti. In cazul in care toti cei 3 vor fi suspendati, Astra tremura tare de tot. Conform Gazetei, echipa va fi exclusa din campionat cu efect imediat.

Ionita, Fatai si Seto au intrat provizoriu in stare de suspendare la finalul lui septembrie, dupa ce la Agentia Anti-Doping au ajuns imaginile postate pe pagina de Facebook a unei clinici din Bucuresti. Jucatorii erau prezentati in timpul unui tratament aflat in afara regulilor WADA (Asociatia Mondiala Anti-Doping).

Clinica la care au apelat fotbalistii paseaza responsabilitatea exclusiv pe umerii lor: "S-au programat ca orice alt pacient, au completat fisele cu toate detaliile medicale si consimtamintele de administrare. Nu au adus la cunostinta medicului niciun fel de restrictii speficicate de WADA, nici in privinta cantitatii, nici a substantelor."

Unitatea medicala postase pe contul sau de Instagram imagini din momentul in care cei 3 jucatori de la Astra se 'tratau' in clinica. Intre timp, pozele au fost sterse.

Gazeta scrie ca Fatai (31 de ani) si Seto (35 de ani) risca 4 ani de suspendare, dupa ce niciunul nu a cooperat cu ANAD si nici nu a aparut macar in fata comisiei. Cel mai tanar dintre jucatori, Ionita (26 de ani), e singurul care a cooperat cu ancheta. Tot el a recunoscut totul, spre supararea lui Dani Coman, care l-ar fi numit 'tradator'. Ionita se asteapta la cea mai mica sanctiune, de un an.

Jucatorii au facut perfuzii cu vitamine si minerale in limite care au depasit cu mult limitele admise. Ionita le-ar fi povestit membrilor comisiei ANAD ca a primit doua flacoane de 100 de ml, la fel ca si colegii sai. O terapie de acest gen e considerata OK peste 100 de ml la 12 ore doar in cazul unei exceptii terapeutice sau daca e administrata in spital, ca procedura de tratament.

Urmatorul termen in acest caz e pe 4 februarie, cand se poate da si un verdict. Conform articolului 62 din legea antidoping, 'in situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la articolul 2, alineatul 2 in perioada unei manifestari sportive, organizatorul competitiei, pe langa sanctiunile aplicate individual sportivilor, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea sau pierderea punctelor'. Pe scurt, eliminarea din Liga 1!

Dupa ce decizia ANAD va fi definitiva, Federia si Liga vor trebui sa o excluda pe Astra din prima divizie!

In cazul unui refuz al institutiilor din fotbal de a renunta la Astra ca membru al competitiei, Romania risca excluderea din cupele europene, iar nationalele n-ar mai putea intra in preliminarii de Mondial si Euro, nici n-ar mai putea participa la turnee finale!

