Transferurile lui Teja la FCSB, facute praf de o legenda a clubului: "Jucatorii vin sa-si relanseze cariera! Deocamdata ii ajuta clubul pe ei!"

Fostul jucator si antrenor al "ros-albastrilor", de 7 ori campion cu Steaua si FCSB, a vorbit despre problemele momentului la echipa lui Gigi Becali.

Autor: Gabriel Chirea



Dumitru Dumitriu (73 ani), campion de 7 ori cu Steaua si FCSB din postura de jucator si antrenor, a vorbit despre perioada de pregatire din aceasta iarna, despre noile transferuri ale lui Florentin Matei, Adrian Stoian si Ioan Hora, despre numirea lui Mihai Teja ca antrenor al echipei lui Gigi Becali si despre problemele pe care acesta trebuie sa le rezolve.

Trei transferuri importante, un nou antrenor si trei egaluri in cantonament. Cum vi s-a parut perioada de pregatire pentru FCSB?

Convingerea mea este ca cei trei jucatori transferati vin sa isi imbunatateasca jocul, vin sa capete valoare si vin la echipa care ii poate multumi din toate punctele de vedere, inclusiv financiar, de la care pot pleca mai departe la un nivel mai inalt. Pana ii vedem la lucru in meciuri oficiale, clubul ii ajuta pe ei. Ei vin sa isi relanseze cariera. Alti jucatori mai tineri aleg FCSB deoarece considera ca pot ajunge mai repede la nationala de tineret, la cea de seniori a Romaniei sau la o echipa din strainatate... Sunt posibilitati mai mari decat la restul echipelor din campionatul nostru.

Cele trei transferuri erau necesare sau trebuiau avute in vedere si alte posturi?

Nu stiu daca erau absolut necesare, dar nu poti intotdeauna sa iei ce vrei si sa iei tot ce e mai bun. Vedem ca si Gigi Becali si-a schimbat un pic strategia, nu mai arunca cu milioanele pe transferuri… Sunt jucatori care au demonstrat in alte parti ca au clasa, daca se pregatesc bine cred ca pot ajuta echipa si se pot ajuta pe ei. Am vazut ca oamenii de fotbal si chiar unii dintre jucatorii de la FCSB spun ca mai era nevoie de un fundas central, asa ca era util un alt fundas central valoros, mai ales ca au apelat des la improvizatii pentru acel post. Trebuie ca antrenorul sa aiba solutii acolo, nu sa carpeasca.



"ARATA-MI MIJLOCASII SI ITI SPUN CE ECHIPA AI"



Unii spun ca o echipa de fotbal se construieste incepand de la fundasii centrali…

Da, sunt jucatori foarte importanti, dar eu stiu o chestie si mai veche care zicea "arata-mi mijlocasii si iti spun ce echipa ai". Sigur ca nu poti sa castigi trofee numai cu mijlocasi, trebuie sa ai toata echipa la acelasi nivel. Dar vreau sa zic ca, pe langa lipsa de concurenta la nivel de fundasi centrali, FCSB are o problema cu modul in care se apara ca echipa. Jocul echipei este dirijat destul de mult de cei de la mijlcoul echipei, indiferent ca vorbim de atac, aparare sau constructie. Ei duc greul.



FCSB are in lot vreo 15 mijlocasi, ar trebui sa stea bine la acest capitol…

Acolo e o problema de concurenta si nu e rau. Se vor stradui toti sa demonstreze ca isi merita locul in echipa sau ca pot intra in orice moment si sa aduca un plus. Treaba asta ar fi fost buna si la fundasii centrali, pentru ca te antrenezi mai bine, esti mai disciplinat si esti mai concentrat, cand sunt 3-4 jucatori pe acelasi post.

Ce parere aveti despre numirea lui Mihai Teja?

A fost "secund" pentru 2-3 antrenori valorosi, a fost "principal" in provincie la unele echipe care s-au miscat destul de bine si au avut un joc destul de coerent. S-ar putea intampla sa aiba veleitati si sa isi demonstreze intregul potential acum, cand are la dispozitie o echipa buna si conditii excelente de pregatire.



CELE DOUA SFATURI PENTRU TEJA



Ce sfaturi aveti pentru el?

In primul rand, sa trateze toti jucatori la fel. Asta e cea mai grea si cea mai importanta problema a unui antrenor, si in Romania, si in lume. Jucatorii trebuie sa se simta apreciati si sa stie ca antrenorul conteaza, intr-un fel sau in altul, pe ei. S-ar putea ca de un jucator, pe care nu il apreciezi din motive fotbalistice sau de alt fel, sa ai nevoie in niste moment cruciale si sa nu iti dea randament. In al doilea rand, sa oblige jucatorii sa faca tot timpul ambele faze. Aici e problema FCSB-ului: jucatorii ofensivi, cand pierd mingea, nu isi mai respecta sarcinile defensive si adversarul creaza probleme mari pe contraatac. In loc sa "omoare" atacturile adverse la mijlocul terenului, se ajungea rapid la fundasi, care sunt scosi mereu vinovati ca au gresit in situatii de 1 contra 1 sau 1 contra 2. Daca echipa face ambele faze e presiunea mai mica si pe fundasi, nu se mai cunosc absolut toate greselile. Daca nu iti da nimeni mingea 90 de minute, ce faci, stai pe teren? Trebuie implicare mai mare pe ambele faze.

Principalele favorite la titlu care sunt, dupa parerea dumenavoastra?

Raman aceleasi de 2-3 sezoane incoace, nu neaparat in ordinea asta: CFR Cluj, FCSB, Craiova si Viitorul.