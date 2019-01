Inca un transfer la FCSB: "M-am inteles cu Gigi Becali!" Prima reactie a jucatorului

FCSB a reusit inca un transfer.

Razvan Plesca va veni la FCSB din vara. Jucatorul a confirmat ca a ajuns la un acord cu clubul patronat de Gigi Becali si se va alatura echipei lui Teja odata cu finalul sezonului.

Plesca va ramane liber de contract din vara, dupa ce intelegerea cu Gaz Metan va ajunge la final, si i-a promis lui Becali ca nu va lua in calcul o alta oferta.

"Cei de la FCSB ma doresc inca de acum, dar conducerea clubului Gaz Metan nu este de acord. Le respect decizia. Sunt de 8 ani la Medias, am trait momente placute si nu ma pot supara pe oamenii de aici. Cu cei de la FCSB m-am inteles sa merg din vara, bineinteles asta daca voi mai fi dorit acolo. Eu mi-am dat cuvantul ca nu voi semna cu o alta echipa si pentru mine cuvantul înseamnă totul. Ei se pot razgandi, eu nu. FCSB ramane singura mea optiune. Sunt convins ca Edi Iordănescu o sa facă treabă buna la Medias si cu mine si fară mine", a declarat Razvan Plesca pentru DigiSport.

FCSB a reusit trei transferuri in aceasta iarna: Adrian Stoian, Ioan Hora si Florentin Matei. Toti cei trei jucatori sunt deja in lotul lui Teja si au prins cateva minute in meciurile amicale din aceasta iarna.