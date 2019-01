A intervenit deja Becali la echipa? Mihai Teja, anunt despre tactica de la FCSB! "Asa voi juca in prima etapa"

Noul antrenor de la FCSB a sustinut astazi o conferinta de presa.

Mihai Teja a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, din cantonamentul de la Marbella, despre sistemul pe care il va implementa la FCSB in primele etape din acest an. Este cunoscut faptul ca Gigi Becali i-a impus lui Nicolae Dica sa foloseasca sistemul 4-2-3-1, in loc de 4-3-3, cum ar fi vrut fostul antrenor.

"Consider ca am cei mai buni jucatori din tara, care pot juca in orce sistem. In prima etapa voi juca 4-2-3-1", a spus astazi Mihai Teja. In momentul in care a fost prezentat, Teja a afirmat ca nu ar fi greu pentru jucatorii sai sa foloseasca sistemul 4-3-3: "Lucrez cu jucatori inteligenti, cu calitate foarte buna si nu cred ca ar fi foarte greu sa schimb din 4-2-3-1 in 4-3-3".

In momentul semnarii contractului, Gigi Becali i-a oferit sprijinul fostului antrenor de la Gaz Metan si a spus ca nu se va implica la echipa: "O sa avem patru meciuri din sezonul regulat. In astea patru meciuri nu ma bag. Dar o sa vad daca Teja a implementat bine sistemul de 4-3-3. Daca nu l-a implementat bine, o sa revenim la 4-2-3-1".

FCSB a remizat in toate cele trei amicale din Spania (0-0 cu FC Luzern, 2-2 cu Shanghai Shenhua, 1-1 cu Dynamo Kiev) si acest aspect ar fi putut sa il nemultumeasca pe patronul echipei.