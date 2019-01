Nicolae Dica, reactie dupa declaratia data de Anamaria Prodan! "Am avut o discutie cu ea" Ce a spus fostul antrenor de la FCSB!

Fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre declaratia controversata.

Anamaria Prodan a lansat un atac fara precedent in aceasta saptamana. Impresarul a spus ca "antrenorii care au venit dupa Reghecampf au fost zero barat". Cei care au antrenat FCSB dupa plecarea lui Reghecampf sunt Costel Galca, Mirel Radoi si Nicolae Dica.

Dica a plecat de la vicecampioana Romaniei la finalul anului trecut, dar spune ca nu s-a simtit deranjat de spusele Anamariei Prodan. Cei doi au purtat o discutie si aceasta i-a transmis ca nu a facut referire la el.

"Eu am avut o discutie cu ea la telefon in care a spus ca nu s-a referit la mine si eu nu vreau sa intru intr-o polemica, pentru ca nu s-a referit la mine. Eu asa sunt, eu incerc sa evit aceste conflicte in public. Eu pun mana pe telefon si vorbesc. Si am vorbit si mi-a spus ca nu s-a referit la perioada mea", a spus Dica pentru Telekom Sport.

Anamaria Prodan a oferit o declaratie despre antrenorii care au acuzat ca sunt sabotati de jucatorii impresiariati de ea: "Asta e mentalitatea de rahat a antrenorilor! Si a oamenilor care nu au educatie. S-a intamplat asa fiindca dupa Reghe au venit antrenori fara minte, zero barat, si spuneau ca ala e al lui Prodanca sau al lui Reghe. Relatiile noastre cu jucatorii vor ramane pe viaţa. Inca isi fac vacantele cu noi! N-ar trebui sa spun ce o sa spun acum fiindca poate le fac probleme. Toate sotiile si iubitele fotbalistilor spun ca de cand am plecat noi s-a ales praful! Daca echipa pleca in Europa, familiile jucatorilor aveau totul asigurat, cazare, mancare, totul alaturi de echipa”.

Nicolae Dica a tinut sa lamureasca si acest aspect, spunand ca in perioada in care a fost secundul lui Galca, sotiile calatoreau alaturi de fotbalisti in deplasarile din Europa.

"Eu cand eram jucator, mergeam in Europa cu sotia. Si s-a mers si in perioada cu Costel, cand eram secund. La meciurile din Europa mergeau sotiile. Primii care ar trebui sa se apere ar trebui sa fie ei. Nici Mirel, nici Galca nu au nevoie de avocat. Ea nu se refera fotbalistic, ea se referea la ce se intampla in afara terenului, cu sotiile. Poate sunt antrenori care nu accepta. Acum ce vreti, sa ma bagati pe mine in treaba asta?", a adaugat Nicolae Dica.