Andrei Ivan strange un oras intreg pe National Arena la EURO 2020! Fotbalistul de la Rapid Viena ii raspunde din nou lui Becali care spune ca-l aduce in vara la FCSB

Un oras intreg va fi pe Arena Nationala, in 2020, la Euro. Andrei Ivan aduce tot Moreniul la meciurile Romaniei.

Ivan l-a eliminat pe Man si se bate cu Icardi in Europa League. Vor veni multi romani la meciul cu Inter de la Viena.

"Vor veni foarte multi prieteni, deja am rezervat 27 de bilete", spune Ivan.

La Viena nu va veni tot Moreniul, insa pe National Arena la EURO 2020 cu siguranta vor fi prezenti toti morenarii.

Transferul lui Ivan va fi bomba verii la FCSB - anunta Becali.

"Nu am nimic ca nu vreau sa joc la Steaua, dar nu vreau sa ma intorc in momentul de fata in Romania", spune Ivan.

Fotbalistul si-a adus si iubita la Viena.