"O sa-l dau mai scump decat pe Man, decat pe Morutan, decat pe oricine!" Anuntul BOMBA al lui Becali. De unde poate veni SUTA de milioane la FCSB

Gigi Becali e sigur ca va da lovitura cu unul dintre pustii sai!

Ianis Stoica e noul pariu al patronului FCSB! Trimis iarna asta la Dunarea Calarasi pentru a prinde minute in Liga 1, Stoica e considerat de Becali marea lovitura a viitorului pentru stelisti!

In decembrie 2017, Ianis Stoica a devenit cel mai tanar jucator din istoria FCSB, dupa golul marcat cu Sanatatea Cluj in Cupa Romaniei. Ianis nu avea nici macar 15 ani impliniti.

Fiul lui Pompiliu Stoica a mai prins apoi lotul mare, s-a antrenat cu prima echipa si a fost luat in cantonamente, fara sa apuce sa debuteze insa in Liga 1. Ianis are 4 meciuri la prima echipa, toate in Cupa Romaniei.

"Cred foarte tare in Ianis Stoica. La cum il vad, va ajunge foarte, foarte mare. Cred ca va fi cel mai mare transfer facut vreodata de club cand va pleca de la noi", a spus Becali pentru www.sport.ro.

"Mi-a zis MM ca nu e nicio diferenta intre Ianis Stoica si jucatorii experimentati, nu se vede la antrenamente nicio diferenta intre ei. O sa-i pun clauza in contract 500 de milioane de euro", anunta Becali anul trecut.

In ianuarie 2018, Stoica a semnat un contract pe 5 ani cu FCSB.