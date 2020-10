"Pentru bani, Stoichita isi vinde orice apropiat!" Dezvaluiri socante din culisele fotbalului! Cum s-ar fi facut blaturile la Steaua

Marcel Puscas a facut dezvaluiri din perioada in care era presedintele Stelei.

Fostul fotbalist a lansat volumul "Fotbalul in carje", in care a povestit mai multe momente pe care le-a trait in fotbalul din tara noastra. Printre altele, Puscas a vorbit despre relatia pe care a avut cu Dumitru Dumitriu si Mihai Stoichita, care au antrenat Steaua in vremea in care Marcel Puscas era presedintele clubului.

"Exasperat de concurenta celor de la FC National si de faptul ca acestia conduceau in clasament, antrenorul Dumitriu incepea sa invoce tot felul de motive aleatorii antrenamentelor si jocului echipei. 'Iorgulescu le aranjeaza meciurile si tu stai cu mana in san?', a avut tupeul sa-mi spuna.

Asta stia de-o viata, ca, in rest, nu auzise de dinamica antrenamentului si notiuni elementare de metodica. Nici in ziua de azi nu stie ca in acel retur si in Cupa din 1998, n-a antrenat vreo 4 meciuri. Daca era dupa el si competenta lui, Steaua avea azi cu un campionat si o Cupa mai putin in palmares", a notat Puscas despre Dumitriu, in timp ce referitor la Stoichita a punctat ca:

"Un debutant la Steaua putea fi o solutie dezastruoasa. La acea vreme era un tip umil, spasit si lingusitor. Citise cate ceva si vorbea binisor engleza. [...] Pe Lacatus l-am numit secund pentru ca, oricum, orice antrenor tinea cont de parerea si experienta sa. La primul meci amical in Franta, a luat cuvantul in vestiar si tremura ca varga. Jucatorii chicoteau.

A trebuit sa-l intrerup si sa ma fac ca am ceva de adaugat la speech-ul lui. A iubit si el Steaua si pe oricine pana la ultimul leu. Pentru bani, Stoichita isi poate vinde orice apropiat, imi spuneau prietenii lui".