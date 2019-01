Cine este noul capitan de la FCSB! "O voi purta cu mandrie, le multumesc colegilor"

Jucatorii de la FCSB si-au ales capitanul.

Gigi Becali i-a luat banderola de pe brat lui Mihai Pintilii si i-a oferit-o lui Florin Tanase. La inceputul mandatului lui Teja, componentii lotului si-au ales liderul, iar Pintilii a fost alesul acestora. Mijlocasul de 34 de ani a anuntat ca va accepta pana la urma sa redevina capitanul vicecampioanei.

"Mi-e greu sa refuz banderola, pentru ca am fost ales de colegi. O voi purta cu mandrie! M-am simtit respectat si pe aceasta cale tin sa le multumesc. Asta inseamna ca sunt respectat in vestiar si ma bucur ca pot sa ii ajut. Oricum, suntem 4 baieti in vestiar care putem fi capitani", a spus Mihai Pintilii pentru Telekom Sport.

In ultimul amical al celor de la FCSB, Bogdan Planic a fost capitanul echipei antrenate de Mihai Teja. Noul tehnician astepta astazi, la conferinta de presa, raspunsul final al lui Pintilii: "Intrebati-l pe Pintilii daca accepta sau nu banderola. Eu am desemnat cei 4 capitani".