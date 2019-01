Motivul pentru care Gnohere nu s-a intors cu echipa din cantonament! Ce sanse are sa plece de la FCSB! Anuntul facut de Teja!

Gnohere nu s-a intors in tara cu colegii de la FCSB.

FCSB a incheiat cantonamentul din Spania, de la Marbella, insa Harlem Gnohere nu s-a intors in tara alaturi de colegii sai. Din cauza unei accidentari, francezul nu a evoluat in ultimele doua amicale pe care echipa lui Mihai Teja le-a disputat in compania celor de la Shanghai Shenhua si Dynamo Kiev.

Atat Gnohere, cat si Planici au profitat de pauza de 2 zile acordata de Mihai Teja si s-au intors acasa. Gnohere s-a dus la Charleroi, in timp ce Planici s-a dus la Belgrad. Antrenorul ros-albastrilor a dezvaluit in cadrul conferintei de ieri ca atacantul a avut o accidentare, dar spera ca duminica va reveni la antrenament.

"Gnohere a avut niste probleme pe care le acuza de foarte mult timp, s-au rezolvat, va incepe 100% duminica cu echipa", a spus Mihai Teja.

In ultimele zile s-a zvonit faptul ca Harlem Gnohere ar fi menajat de staff-ul echipei in eventualitatea unui transfer. Rayo Vallecano, locul 18 din Spania, ar fi interesata de golgheterul francez, insa mutarea are sanse mici sa se realizeze, deoarece patronul echipei i-a setat pretul la 5 milioane de euro.