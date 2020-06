Raspunsul lui Stanciu dupa ce a devenit membru DDB: "Nu isi merita soarta! Am decis sa ii ajut" 

Fostul jucator de la FCSB, Nicolae Stanciu, a decis sa doneze pentru pentru programul Doar Dinamo Bucuresti, iar apoi Peluza Catalin Hildan a dezvaluit ca Stanciu este dinamovist.

La doar o zi dupa ce a donat pentru clubul din Stefan cel Mare, fanii cainilor au declarat ca fostul jucator de la Vaslui ar fi dinamovist, chiar daca acesta a jucat pentru echipa patronata de Gigi Becali.

"Sa va spunem si de ce a intrat Nicolae Stanciu ca membru Elita in ProgramDDB: Pentru ca e Caine. Se stia de mult asta. Dar acum ne-a confirmat personal", a fost mesajul postat pe Facebook-ul peluzei Peluzei Catalin Hildan.

Dupa acest lucru, Stanciu a dezvaluit care a fost motivul din spatele donatiei sale catre Dinamo.

"Consider ca e un club mare, cu o traditie importanta pentru fotbalul romanesc si daca am putut sa ajut, am decis sa o fac pentru ca nu cred ca isi merita soarta, ce se intampla acum la Dinamo nu ar trebui sa se intample si asa am decis sa-i ajut si eu", a spus Stanciu pentru TelekomSport.

Jucatorul Slaviei Praga a castigat titlul in Cehia dupa ultima victorie de pe teren propriu, contra Viktoria Plzen, cu 1-0.

