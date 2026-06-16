Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!”

Vicecampioana Belgiei, care s-a clasat la patru puncte în spatele celor de la Club Brugge, ia startul în preliminariile UEFA Champions League . Echipa care l-a transferat pe fostul căpitan al roș-albaștrilor a evoluat în sezonul trecut în grupa principală a UCL, pe care a încheiat-o pe poziția a 27-a, reușind victorii importante împotriva unor formații de calibru precum PSV, Galatasaray și Atalanta.

Transferul mijlocașului Darius Olaru (28 de ani) la Union Saint-Gilloise a fost perfectat pentru suma de trei milioane de euro. Fotbalistul a semnat un acord valabil pe patru sezoane, scadent în anul 2030, și va fi remunerat cu aproximativ 45.000 de euro lunar.

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„Campionatul Belgiei este de două ori mai puternic”

Daniel Niculae (43 de ani), fostul președinte de la Hermannstadt, a analizat mutarea și a subliniat nivelul ridicat de dificultate care îl așteaptă pe internaționalul român.

„Un transfer bun într-un campionat bun. Să-i dorim putere de muncă. O să-i fie greu primele șase luni. A schimbat țara, vestiarul. E un pas înainte pentru el. Trebuie să-i dorim succes. Dacă el va avea succes, și echipele din Belgia vor avea ochi pentru jucătorii noștri.

E un lucru de apreciat ce a făcut Olaru, să meargă la o echipă bună din vest. Era mai simplu să aleagă partea financiară și să meargă într-un campionat nu așa bun. A luat o decizie înțeleaptă. Sperăm să se adapteze la campionatul belgian. E un jucător muncitor, dar e de două ori mai puternic campionatul Belgiei. Chiar dacă a avut unele exagerări, nu s-a ferit niciodată de contact. Este foarte inteligent și poate face diferența”, a spus Daniel Niculae la DigiSport.

4,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului cu 28 de meciuri în tricoul naționalei României, potrivit Transfermarkt.