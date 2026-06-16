Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!”

Transferul mijlocașului Darius Olaru (28 de ani) la Union Saint-Gilloise a fost perfectat pentru suma de trei milioane de euro. Fotbalistul a semnat un acord valabil pe patru sezoane, scadent în anul 2030, și va fi remunerat cu aproximativ 45.000 de euro lunar.
Vicecampioana Belgiei, care s-a clasat la patru puncte în spatele celor de la Club Brugge, ia startul în preliminariile UEFA Champions League. Echipa care l-a transferat pe fostul căpitan al roș-albaștrilor a evoluat în sezonul trecut în grupa principală a UCL, pe care a încheiat-o pe poziția a 27-a, reușind victorii importante împotriva unor formații de calibru precum PSV, Galatasaray și Atalanta.
„Campionatul Belgiei este de două ori mai puternic”
Daniel Niculae (43 de ani), fostul președinte de la Hermannstadt, a analizat mutarea și a subliniat nivelul ridicat de dificultate care îl așteaptă pe internaționalul român.
„Un transfer bun într-un campionat bun. Să-i dorim putere de muncă. O să-i fie greu primele șase luni. A schimbat țara, vestiarul. E un pas înainte pentru el. Trebuie să-i dorim succes. Dacă el va avea succes, și echipele din Belgia vor avea ochi pentru jucătorii noștri.
E un lucru de apreciat ce a făcut Olaru, să meargă la o echipă bună din vest. Era mai simplu să aleagă partea financiară și să meargă într-un campionat nu așa bun. A luat o decizie înțeleaptă. Sperăm să se adapteze la campionatul belgian. E un jucător muncitor, dar e de două ori mai puternic campionatul Belgiei. Chiar dacă a avut unele exagerări, nu s-a ferit niciodată de contact. Este foarte inteligent și poate face diferența”, a spus Daniel Niculae la DigiSport.
4,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului cu 28 de meciuri în tricoul naționalei României, potrivit Transfermarkt.