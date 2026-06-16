Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!”

Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul Darius Olaru a lăsat FCSB pentru Union Saint-Gilloise, iar acomodarea în Belgia se anunță o piatră de încercare.

TAGS:
FCSBDarius OlaruDaniel NiculaeUnion Saint Gilloise
Din articol

Transferul mijlocașului Darius Olaru (28 de ani) la Union Saint-Gilloise a fost perfectat pentru suma de trei milioane de euro. Fotbalistul a semnat un acord valabil pe patru sezoane, scadent în anul 2030, și va fi remunerat cu aproximativ 45.000 de euro lunar.

Vicecampioana Belgiei, care s-a clasat la patru puncte în spatele celor de la Club Brugge, ia startul în preliminariile UEFA Champions League. Echipa care l-a transferat pe fostul căpitan al roș-albaștrilor a evoluat în sezonul trecut în grupa principală a UCL, pe care a încheiat-o pe poziția a 27-a, reușind victorii importante împotriva unor formații de calibru precum PSV, Galatasaray și Atalanta.

  • Olaru imago1076496198
×
Plecare olaru 150626 bun
Olaruu
Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Campionatul Belgiei este de două ori mai puternic”

Daniel Niculae (43 de ani), fostul președinte de la Hermannstadt, a analizat mutarea și a subliniat nivelul ridicat de dificultate care îl așteaptă pe internaționalul român.

„Un transfer bun într-un campionat bun. Să-i dorim putere de muncă. O să-i fie greu primele șase luni. A schimbat țara, vestiarul. E un pas înainte pentru el. Trebuie să-i dorim succes. Dacă el va avea succes, și echipele din Belgia vor avea ochi pentru jucătorii noștri.

E un lucru de apreciat ce a făcut Olaru, să meargă la o echipă bună din vest. Era mai simplu să aleagă partea financiară și să meargă într-un campionat nu așa bun. A luat o decizie înțeleaptă. Sperăm să se adapteze la campionatul belgian. E un jucător muncitor, dar e de două ori mai puternic campionatul Belgiei. Chiar dacă a avut unele exagerări, nu s-a ferit niciodată de contact. Este foarte inteligent și poate face diferența”, a spus Daniel Niculae la DigiSport.

4,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului cu 28 de meciuri în tricoul naționalei României, potrivit Transfermarkt.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
ARTICOLE PE SUBIECT
Darius Olaru, primit ca un star la Union Saint-Gilloise: „Pe cine avem aici?”. Primul său mesaj pentru fanii belgieni
Darius Olaru, primit ca un star la Union Saint-Gilloise: „Pe cine avem aici?”. Primul său mesaj pentru fanii belgieni
„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG
„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
ULTIMELE STIRI
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Irak - Norvegia, de la 01:00 | Primul meci direct între cele două
Irak - Norvegia, de la 01:00 | Primul meci direct între cele două
Franța - Senegal, de la 22:00. Se dau 'cocoși' încă din start? Ce zice Deschamps
Franța - Senegal, de la 22:00. Se dau 'cocoși' încă din start? Ce zice Deschamps
Argentina - Algeria, de la 04:00! Campioana mondială intră în scenă
Argentina - Algeria, de la 04:00! Campioana mondială intră în scenă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român



Recomandarile redactiei
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Dezvăluire bombă despre Răzvan Lucescu: „PAOK nu l-a mai vrut! Acolo s-a rupt totul“
Dezvăluire bombă despre Răzvan Lucescu: „PAOK nu l-a mai vrut! Acolo s-a rupt totul“
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Transfer ratat chiar înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk din Liga Campionilor
Transfer ratat chiar înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk din Liga Campionilor
Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală
Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Reacția lui Daniel Niculae după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Reacția lui Daniel Niculae după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Daniel Niculae a urmărit prima repriză din Rapid - CFR și a spus ce le-a lipsit giuleștenilor
Daniel Niculae a urmărit prima repriză din Rapid - CFR și a spus ce le-a lipsit giuleștenilor
CITESTE SI
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

stirileprotv Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

stirileprotv Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

stirileprotv O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!