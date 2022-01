Surpriză! Topul în care Messi e pe 2, după un român. Stanciu a avut o reacție categorică

Nicolae Stanciu a răspuns unei provocări de a realiza un top al celor mai puternici adversari pe care i-a avut în carieră. Pe primul loc l-a plasat pe unul dintre românii cu un potențial tehnic imens, care ar fi putut juca mult mai mult la prima reprezentativă. Pe doi e fotbalistul lui PSG, argentinianul Lionel Messi.

"Lucian Sânmărtean, clar pe primul loc! Pe doi vine Messi și pe trei sunt mulți buni. Am jucat în Champions League cu Anderlecht și am fost în grupă cu Bayern și cu PSG, am fost și cu Steaua în Champions League când am jucat cu Chelsea sau play-off cu City. Cred totuși că pe 3 l-aș pune pe Ramos, e unul dintre jucătorii mei favoriți", a declarat Nicolae Stanciu, pentru gsp.ro.

Stanciu și Sânmărtean au fost colegi la Vaslui, FCSB și la echipa națională. Stanciu a fost în 2021 unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români. Apreciat la Slavia Praga și unul dintre puținii tricolori cu sclipiri în meciuri, fostul jucător de la FCSB arată că mai poate evolua mult timp la cel mai înalt nivel.

Acum expert Eurosport și angajat al FRF, Lucian Sânmărtean a debutat la 16 ani la seniorii Gloriei Bistrița, apoi a fost transferat de Jean Pădureanu la Panathinaikos. După o perioadă la Utrecht, bistrițeanul și-a relansat cariera în România. Fotbalist încântător, a făcut parte din echipa cu un joc spectaculos asamblată de Adrian Porumboiu la Vaslui.

Sânmărtean i-a avut colegi pe Wesley și pe Adailton, strâini care au ridicat valoarea campionatului României.