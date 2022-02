Transferul lui Stanciu în China. „Rațiunile financiare te fac să nu te mai gândești la performanță”

Mulți oameni din fotbal au spus că, în urma acestui transfer, porțile naționalei se vor închide pentru mijlocaș, însă Edi Iordănescu a dat asigurări că Stanciu va fi monitorizat în continuare. Problema este că, după fiecare convocare, el va trebui să stea în izolare două săptămâni, la întoarcerea în China!

Într-un interviu pentru sportescu.ro, Valentin Popescu, specialist în marketing sportiv, e de părere că Stanciu va suferi un regres în carieră, dar se va împlini financiar: „Ținând cont de faptul că Stanciu nu este un jucător în vârstă și că ar mai fi avut ceva de spus în fotbalul european, cred că decizia n-a fost tocmai bună. Dar rațiunile financiare te fac să nu te mai gândești la performanță. Din punctul meu de vedere, un fotbalist cu potențialul lui Stanciu va avea un regres fotbalistic, dar o înstărire financiară”.

Valentin Popescu dă și alte exemple de foști fotbaliști care s-au împlinit din punct de vedere financiar în campionate exotice: „Sunt anumiți oameni care n-au puterea să decidă într-un anumit sens atunci când au în față foarte mulți bani. Poate că Stanciu are alte idealuri, poate vrea să devină mai degrabă un antrenor bun decât un fotbalist bun.

Uită-te la Olăroiu, care n-a fost cel mai mare fotbalist din România, dar a reușit să facă o carieră de antrenor extraordinară în zona arabă și are acum un nivel financiar foarte înalt. Cred că mai sunt fotbaliști care au ales așa și acum au liniștea necesară pentru a antrena. Și Rădoi e un astfel de exemplu. A mers în țările arabe ca fotbalist, și-a asigurat liniștea financiară și e acum mult mai sigur pe deciziile lui. Chiar dacă nu a reușit la națională”.

Nicolae Stanciu a mai evoluat în carieră la Unirea Alba ulia, FC Vaslui, Steaua București, Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli și Slavia Praga. El a jucat până acum 54 de meciuri pentru naționala României, pentru care a înscris 11 goluri.

„Este o nouă provocare în viața mea. Am așteptat un transfer, pentru că am muncit enorm în acești ani. Consider că fotbalul trebuie tratat cu mare respect și seriozitate ca să poți face performanță! Asta am făcut eu și voi face toată viața. Și în China voi munci enorm pentru ca numele meu și al țării mele să fie acolo sus, unde merităm!”, a fost declarația lui Stanciu după transferul la Wuhan Three Towns.