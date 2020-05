Stanciu e nerabdator sa joace cu Ianis la nationala! Fotbalistul Slaviei dezvaluie sistemul in care ar face cuplu 'letal' cu Hagi: "El poate sa joace acolo, eu nu pot!"

Nicolae Stanciu este in mare forma si a reusit trei assisturi si un gol in ultimele doua partide pentru Slavia Praga.

Nicolae Dica spunea ca echipa nationala are foarte multi jucatori de calitate in zona de mijloc si ii va fi greu lui Mirel Radoi sa aleaga un prim 11.

Nicolae Stanciu se afla printre fotbalistii enumerati de Dica, alaturi de Ianis, Budescu sau Nistor.

Mijlocasul Slaviei Praga a reactionat rapid si i-a facut tactica lui Mirel Radoi, iar in formatie se incadreaza perfect atat el, cat si Ianis Hagi:

"Eu cred ca suntem doi jucatori complet diferiti, chiar daca amandurora ne place sa dam pase finale, sau lovituri libere. Ianis poate sa joace si in banda, eu nu pot. Sigur am putea sa fim amandoi pe teren. Am jucat la nationala ultimele meciuri la nationala in 4-4-2 ca mijlocas central, el nu poate juca pozitia aia, deci sigur am putea sa fim amandoi pe teren. Sunt convins ca daca ar juca numar 10 si eu mijlocas central, i-as pasa mult intre linii, pentru ca stiu cum e sa fii in pozitia asta. Eu cred ca ne-am intelege, dar nu depinde doar de noi", a spus Stanciu pentru Telekom Sport.

Nicolae Dica: "Vom incerca sa-l punem cat mai bine in valoare pe Stanciu"

Secundul lui Mirel Radoi de la echipa nationala a laudat calitatile defensive pe care le are Nicolae Stanciu, pe care l-a laudat dupa ultima prestatie din campionat.

"Lui Stanciu i-a dat incredere foarte mare antrenorul si el se pune in slujba echipei, coboara in zona mijlcasilor centrali defensivi, ia mingi. Isi face si treaba defensiv. Noi vom incerca la nationala sa-i punem in valoare cat mai bine calitatile. Avem un Stanciu, un Ianis, un Budescu, un Nistor, toti pe aceeasi pozitie. Trebuie sa ne gandim cum putem face sa folosim cat mai multi dintre acesti fotbalisti", spunea Nicolae Dica.