Nicolae Stanciu trage linie: diferentele dintre fotbalul din Romania si cel din Cehia! "Nu-mi place sa fac comparatii, dar s-a vazut clar!"

Nicolae Stanciu (27 de ani) evolueaza la Slavia Praga din iulie 2019.

Stanciu a fost cumparat de cehii de la Slavia in 2019, cand a fost adus de la Al Ahli in schimbul a 4 milioane de euro. Internationalul roman a mai evoluat in Cehia si pentru rivala Sparta Praga.

Stanciu afirma ca diferentele dintre fotbalul din Liga 1 si cel din Cehia sunt limpezi, iar capitolul fizic este cel la care ei sunt net superiori:

"Nu-mi place sa fac comparatii. Ati vazut, noi cand am jucat cu CFR, nu a fost diferenta asa mare, dar cred eu ca in niciun moment nu s-a pus problema echipei care merge in Champions League. An de an, cehii au echipa in Liga, fie noi, fie Plzen. Mi se pare campionatul mult mai puternic, mult mai fizic, echipele mult mai bine pregatite fizic.

Din punct de vedere tehnic, cred ca sunt acolo ambele, pentru ca romanii, de fel sunt tehnici, dar fizic, aici e mult peste. E un campionat mult mai disputat, sunt echipe ca Plzen, Sparta, Jablonec, chiar daca i-am baut, au jucat Europa League", a spus Nicolae Stanciu la Telekom Sport.

Slavia Praga a trecut de CFR Cluj in dubla mansa, scor 2-0, iar in Champions League au facut parte din 'Grupa mortii', alaturi de Barcelona, Inter si Dortmund.