Imagini cu Nicusor Stanciu la petrecerea de TITLU a Slaviei. S-a dansat in izmene, s-a baut sampanie si s-a fumat trabuc!

Nicolae Stanciu a sarbatorit cu colegii de la Slavia castigarea matematica a titlului de campioana a Cehiei.

Pentru al doilea an la rand, Slavia Praga a dominat campionatul Cehiei, trecandu-si in cont al 19-lea titlu, al 6-lea de la desprinderea de Cehoslovacia si al doilea la rand, dupa succesul din 2019.

Internationalul roman Nicusor Stanciu a avut o contributie uriasa la triumful alb-rosilor, evoluand in 36 de meciuri si reusind 4 goluri si 9 pase decisive. De altfel, Stanciu a fost titular si in derby-ul cu Viktoria Plzen (1-0) de miercuri seara, meci care a incheiat calculele in fruntea clasamentului.

La final, petrecerea a fost una pe masura, mai ales ca pe stadion a fost permis si accesul a catorva mii de fani, alti suporteri ai Slaviei asteptandu-si favoritii la iesirea din arena. De asemenea, a fost petrecere mare si la vestiare, acolo unde jucatorii echipei pragheze s-au descatusat. Dupa cum se poate vedea in imagini, Stanciu si comnpania n-au mai tinut cont ca sunt filmati, bucurandu-se in lenjeria intima, traditionala baie de sampanie fiind insotita si de fumul scos de cei care au indraznit sa guste aroma unor trabucuri.