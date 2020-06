De asta e Stanciu UMBRA la nationala? Radoi a explicat motivul prestatiilor slabe ale lui Stanciu in tricoul nationalei 

Mirel Radoi pregateste duelurile de foc ale nationalei Romaniei din toamna.

Selectionerul Romaniei a vorbit despre Nicolae Stanciu, cel care nu a reusit sa se impuna in tricoul nationalei, in ciuda faptului ca la echipele de club avea prestatii bune.

Mirel Radoi a analizat jocul lui Stanciu la nationala si a observat ca mijlocasul joaca pe un post diferit uneori, doar din dorinta de a demonstra cat mai mult.

De asemenea, selectionerul a glumit pe seama jucatorului Slaviei, care a inceput de aproape o luna campionatul.

"A inceput cam devreme Stanciu, i-am zis, sper sa il tina pana in septembrie octombrie. La nationala vrea sa faca mai multe decat poate, el stie lucrul asta, am vorbit cu el. A primit filmari in care se vede ca apare intr-o pozitie de numar 6, el nu are ce cauta acolo. Dar vine din incercarea de a da cat mai mult", a declarat Mirel Radoi la Digi Sport.