O ofertă de cumpărare a clubului Juventus Torino, formulată vineri de compania de criptomonede Tether, a fost respinsă sâmbătă de holdingul familiei Agnelli, Exor, care controlează cel mai titrat club de fotbal italian, relatează AFP.



„Exor anunţă că, în unanimitate, consiliul său de administraţie a respins oferta din partea companiei Tether Investments pentru achiziţionarea participaţiei sale în Juventus”, a indicat Exor într-un comunicat. „Exor reafirmă, aşa cum a spus şi a repetat în trecut, că nu intenţionează să vândă o parte sau totalitatea acţiunilor sale către o terţă parte, inclusiv, dar fără a se limita la, compania Tether cu sediul în El Salvador”, se arată în comunicat.



Exor şi familia Agnelli „rămân pe deplin dedicaţi clubului, sprijinind noua echipă de conducere în implementarea unei strategii clare pentru obţinerea de rezultate solide atât pe teren, cât şi în afara acestuia”.



Intrat în capitalul Juve în februarie 2025 cu o participaţie de 8%, care a crescut de atunci la 11,5%, Tether a propus vineri Exor să cumpere, în numerar, participaţia sa de 65,4% în clubul bianconero.



O valoare de 1,1 miliarde de euro

Potrivit presei de specialitate, Tether a oferit 2,66 euro pe acţiune, ceea ce reprezintă o valoare de 1,1 miliarde de euro. La închiderea bursei din Milano, vineri, înainte de oferta Tether, acţiunile Juventus Torino au încheiat şedinţa la 2,19 euro. Tether, al cărui director general, italianul Paolo Ardoino, a explicat că „Juventus a făcut întotdeauna parte din viaţa (sa)”, s-a angajat, de asemenea, să investească un miliard de euro în „Bătrâna Doamnă”.

