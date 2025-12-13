VIDEO EXCLUSIV Slot s-a convins! Ce a făcut Salah după ce a revenit pe teren la Liverpool

Slot s-a convins! Ce a făcut Salah după ce a revenit pe teren la Liverpool Premier League
Salah a revenit în lotul lui Liverpool pentru meciul cu Brighton.

LiverpoolSalahBrightonPremier League
Atacantul egiptean a avut un conflict cu Arne Slot, iar olandezul l-a pus „pe pauză” pentru ultimele partide din cauza declarațiilor oferite în presă.

Slot a decis să îi acorde o nouă șansă lui Salah, iar egipteanul a fost trecut pe foaia de joc pentru partida cu Brighton din Premier League.

  • Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Salah, assist la primul meci de la revenirea în lot 

Mohamed Salah a fost introdus în locul accidentatului Joe Gomez în minutul 23, iar a doua repriză și-a pus amprenta pe rezultatul final al meciului. Egipteanul a pasat decisiv din corner la golul de 2-0, marcat de Ekitike în minutul 60.

Liverpool s-a impus cu 2-0 în fața lui Brighton, într-un meci din etapa a 16-a din Premier League. Chelsea a câștigat cu Everton tot cu 2-0.

Salah are cinci goluri și patru pase decisive în 20 de meciuri jucate pentru Liverpool în acest sezon.

Echipele de start:

  • Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai - Ektike 
  • Brighton: Verbruggen - Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu - Baleba, Hinshelwood - Minteh, Gruda, Gomez - Rutter
