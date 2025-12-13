Atacantul egiptean a avut un conflict cu Arne Slot, iar olandezul l-a pus „pe pauză” pentru ultimele partide din cauza declarațiilor oferite în presă.

Slot a decis să îi acorde o nouă șansă lui Salah, iar egipteanul a fost trecut pe foaia de joc pentru partida cu Brighton din Premier League.

Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.



Salah, assist la primul meci de la revenirea în lot



Mohamed Salah a fost introdus în locul accidentatului Joe Gomez în minutul 23, iar a doua repriză și-a pus amprenta pe rezultatul final al meciului. Egipteanul a pasat decisiv din corner la golul de 2-0, marcat de Ekitike în minutul 60.

