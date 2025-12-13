Atacantul egiptean a avut un conflict cu Arne Slot, iar olandezul l-a pus „pe pauză” pentru ultimele partide din cauza declarațiilor oferite în presă.
Slot a decis să îi acorde o nouă șansă lui Salah, iar egipteanul a fost trecut pe foaia de joc pentru partida cu Brighton din Premier League.
Salah, assist la primul meci de la revenirea în lot
Mohamed Salah a fost introdus în locul accidentatului Joe Gomez în minutul 23, iar a doua repriză și-a pus amprenta pe rezultatul final al meciului. Egipteanul a pasat decisiv din corner la golul de 2-0, marcat de Ekitike în minutul 60.