Ouzounidis a facut anuntul momentului! Koljic poate juca in derby-ul cu FCSB! Ce a spus la conferinta 

FCSB - Universitatea Craiova este derby-ul etapei cu numarul 29 din Liga 1!

Marinos Ouzounidis a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului de duminica, 4 aprilie de la 20:30. Antrenorul grec al oltenilor a prefatat duelul cu liderul din Liga 1 si a dezvaluit ca echipa sa este pregatita sa faca fata ros-albastrilor.

Totodata, Ouzounidis a vorbit si despre Elvir Koljic, care s-a antrenat alaturi de grup in pauza internationala de doua saptamani, afirmand ca atacantul ar putea juca cu FCSB in derby.

"Pentru mine e mai bine sa jucam la Bucuresti, jucam pe un stadion bun, un gazon bun. Se intalnesc doua echipe bune, e bine sa se dispute meciul pe un teren bun.

FCSB e o echipa foarte buna, stim asta, dar si noi suntem. Asta inseamna ca ma astept la un meci frumos, din ce am vazut pana acum, la Bucuresti, FCSB incepe meciurile in forta, agresiv, trebuie sa fim atenti in primele minute si sa ne concentram pentru a scoate un rezultat bun.

Trebuie sa fim atenti, concentrati, disciplinati pe toata durata jocului. Chiar daca incepem sau nu bine, trebuie sa ne tinem de plan. In astfel de meciuri, e importanta atitudinea si mentalitatea, ma astept sa vad caracterul nostru pe teren.

Dupa pauza, nu stii niciodata, chiar daca faci un antrenament bun, nu ai de unde sa stii cum va fi echipa.

Sunt prima echipa din clasament, asta inseamna ca pana acum sunt cei mai buni. Am incredere in echipa mea si sunt convins ca suntem la acelasi nivel.

Koljic s-a antrenat in aceste doua saptamani, poate va merge cu noi. Daca poate sa joace putin, ii vom acorda minute, vedem dupa ce vorbim cu el. Ceilalti baieti sunt ok, il avem pe Bancu, care este suspendat", a spus Ouzounidis la conferinta de presa.