BREAKING NEWS | FCSB pleaca din Bucuresti! Derby-ul cu Craiova nu se mai joaca pe National Arena. Unde s-a mutat meciul

FCSB - Craiova a fost mutat de pe National Arena.

Partida se va disputa la Giurgiu, anunta Gazeta Sporturilor. Primaria a transmis ca nu poate permite folosirea celui mai mare stadion al tarii la jocul programat duminica de la 20:30 din cauza unor 'probleme tehnice'. FCSB pleaca la Giurgiu, stadion pe care l-a mai numit 'acasa' in cateva randuri de-a lungul ultimelor sezoane.

Si daca juca pe National Arena cu Craiova, FCSB trebuia sa paraseasca Bucurestiul odata cu intrarea in playoff. Stadionul inaugurat in 2011 va fi predat UEFA pentru pregatirea Euro. National Arena va gazdui 4 jocuri la turneul final: Austria - Macedonia, Ucraina - Macedonia si Ucraina - Austria in faza grupelor, apoi o partida din optimile d efinala.