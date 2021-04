"Am discutii in Italia si Germania!" Asta este anuntul momentului! Becali poate sa il piarda pe Morutan! Clubul care ii ofera 10 milioane de euro pentru starul FCSB

Olimpiu Morutan (21 ani) ar putea pleca de la FCSB in vara.

Fotbalistul este unul dintre cei mai ofertati jucatori pe care Gigi Becali ii are dupa prestatiile bune de la echipa de club, iar agentul sau, Florin Vulturar a lasat sa se inteleaga ca ar putea pleca in orice moment de la echipa.

Mijlocasul ofensiv al ros-albastrilor are 6 goluri in acest sezon si 12 pase de gol, in cele 25 de meciuri pe care le-a jucat, fiind si unul dintre jucatorii de baza ai liderului din Liga 1.

Pentru Morutan, Gigi Becali a negociat si in iarna, cu un club din Emiratele Arabe, insa patronul nu a fost de acord cu suma oferita. Cu toate astea, arabii insista pentru transferul sau, iar patronul ar avea pe masa o oferta de 10 milioane de euro de la Al Ain, dupa cum a dezvaluit impresarul.

Finantatorul FCSB a dezvaluit in exclusivitate pentru www.sport.ro ca nu accepta o suma mai mica de 20 de milioane pentru Olimpiu Morutan, care insa a dezamagit la nationala de tineret cu prestatiile sale.

"In acest moment sunt multe discutii, speculatii, dar vedem ce va fi. M-au contactat foarte multi scouteri, doi trei directori sportivi de la echipe din Europa, dar nu e nimic concret. Ultima discutie concreta a fost cu Al Ain, care insista, dar e greu. A facut o oferta concreta pe la 10 milioane de euro. Suma este colosala, dar Olimpiu isi doreste sa joace in Europa. Vom vedea la vara ce vom face.

Nu pot sa dau nume de echipe din Europa, a fost vorba de doua, trei discutii. Echipele acestea nu iau un jucator dupa doua, trei meciuri. Azi chiar am dat mai multe detalii despre Morutan unui club din Europa. Dar se intereseaza din mai multe puncte de vedere, cand e vorba de transfer, viata extrasportiva si alte lucruri. In Italia si Germania am discutii cu scouteri.

Cu siguranta Spania ar fi cel mai bun campionat pentru el, dar trebuie sa si existe oferte de acolo. Dar si Portugalia si Germania cred ca ar fi pe stilul lui. E posibil sa plece in vara, 50% - 50%.

Discutam de la 20 de milioane de euro, am vorbit cu domnul Becali si asta e politica dumnealui de transferuri. E o suma destul de importanta pentru un fotbalist din Romania. De la 12 milioane de euro la 20 de milioane de euro, e o diferenta destul de mare", a spus Florin Vulturar pentru Look Sport.