Boxerul român Ronald Gavril a trecut de adversarul său, Victor Hugo Exner, printr-un KO în repriza a patra, într-un meci din gala profesionistă desfăşurată la Rock Hill (Carolina de Sud).
GALERIE FOTO
Boxerul român Ronald Gavril a trecut de adversarul său, Victor Hugo Exner, printr-un KO în repriza a patra, într-un meci din gala profesionistă desfăşurată la Rock Hill (Carolina de Sud).
Sursă foto: Arhiva personală
Gavril (39 de ani) a obţinut a 27-a sa victorie din cariera profesionistă (22 prin KO), palmaresul său cuprinzând şi trei înfrângeri.
Prima confruntare după o pauză de un an
Ronald Gavril nu mai urcase în ring de un an, de la victoria obţinută în faţa lui Juan Boada pentru titlul WBF la semigrea, pe 29 noiembrie 2024, la Bucureşti.
Exner (33 ani) a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, bilanţul său fiind de 11 victorii (5 KO), 21 de înfrângeri (12 KO) şi 3 egaluri - notează Agerpres.
