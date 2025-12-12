GALERIE FOTO Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA

Imagini de colecție cu Ronald Gavril după KO-ul de la gala din SUA Box
Ronald Gavril a participat la gala din SUA Rock Hill (Carolina de Sud).

ronald gavril Victor Hugo Exner Box SUA
Boxerul român Ronald Gavril a trecut de adversarul său, Victor Hugo Exner, printr-un KO în repriza a patra, într-un meci din gala profesionistă desfăşurată la Rock Hill (Carolina de Sud).

Sursă foto: Arhiva personală

Gavril (39 de ani) a obţinut a 27-a sa victorie din cariera profesionistă (22 prin KO), palmaresul său cuprinzând şi trei înfrângeri.

Prima confruntare după o pauză de un an

Ronald Gavril nu mai urcase în ring de un an, de la victoria obţinută în faţa lui Juan Boada pentru titlul WBF la semigrea, pe 29 noiembrie 2024, la Bucureşti.

Exner (33 ani) a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, bilanţul său fiind de 11 victorii (5 KO), 21 de înfrângeri (12 KO) şi 3 egaluri - notează Agerpres.

Lepra a reapărut &icirc;n Rom&acirc;nia după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate &icirc;n Cluj-Napoca
Victorie prin KO pentru Ronald Gavril în SUA
Ronald Gavril luptă pentru centura WBC International: „Pregătirea merge foarte bine”
"Când te măriți?" Decizia anunțată de Anamaria Prodan, care formează un cuplu cu Ronald Gavril
Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
Au făcut pace! Mohamed Salah revine în lotul lui Liverpool
Spectacolul din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Programul etapei a 16-a
Fabulos: Rapperul Snoop Dogg, în lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice!
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Surpriză imensă: Franța, campioana mondială la handbal feminin, out! Avem prima finalistă!
CFR Cluj - Csikszereda, pe Sport.ro de la 20:30! Gazdele au nevoie de victorie ca de aer | Echipele de start!
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
”Cu ce patroni de fotbal ai face o gală?” Răspunsul oferit de Anamaria Prodan + cu ce jucător l-a asemănat pe Ronald Gavril
Anamaria Prodan, apariție publică alături de Ronald Gavril la premiera filmului în care joacă! Ce au spus cei doi 
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
stirileprotv Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei CAB: „Vă mulțumesc!”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

