"Bai, Mutule, cum sa nu-l bagi?! Cum sa joci fara el?" Becali il cearta pe Mutu dupa meciurile de la Euro! Ce l-a enervat pe patronul FCSB

Nationala de tineret nu a pierdut niciun meci la Campionatul European, dar a ratat calificarea in sferturi din cauza golaverajului.

Dupa ce l-a criticat pe Radoi in repetate randuri pentru alegerea lotului si a echipei, in special in campania din toamna, cand nume importante de la FCSB nu s-au aflat pe lista selectionerului, Gigi Becali a trecut la Adrian Mutu.

Patronul FCSB l-a 'certat' pe selectionerul de la tineret pentru deciziile luate in meciul cu Germania, decisiv pentru calificare. Mai exact, Becali i-a reprosat ca nu i-a titularizat pe Olimpiu Morutan, unul dintre jucatorii decisivi de la echipa sa il ultimele etape, dar si pe Octavian Popescu, revelatia acestui sezon.

Titular in primele doua meciuri de la Euro, cu Olanda si Ungaria, Morutan a fost lasat pe banca pentru meciul cu Germania, prestatiile sale fiind criticate. De cealalta parte, Octavian Popescu a fost rezerva in meciul cu Olanda, iar in meciul cu Ungaria a fost trimis in ultimele 5 minute de joc. Pentru meciul cu Germania, Morutan si Popescu au fost introdusi in minutele 57, respectiv 76.

"Bai, Mutule, baga-l pe Tavi Popescu. Nu am eu nevoie sa il vand acum, eu il vand peste 2-3 ani, dar eu il bag ca este valoare mare. Cum sa nu-l bagi pe Tavi Popescu? Cum sa joci fara Morutan?", a spus Gigi Becali pentru as.ro.