FOTO ȘI VIDEO Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții. Rotariu: "Îi dau un sfat"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional Ionel Ganea (52 de ani) a organizat, vineri, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un eveniment în memoria fiului său, decedat în acest an, în urma unui tragic accident rutier.

TAGS:
Ionel GaneaDanut LupuIosif RotariuAlexandru GaneaMemorialul Ioan Alexandru Ganea
Din articol

Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții

La aproximativ șase luni după tragedia care a marcat familia Ganea, fostul internațional a decis să organizeze un eveniment la care au participat patru echipe de old-boys: Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și o selecționată formată din foști internaționali.

Memorialul Ioan Alexandru Ganea

12 decembrie 2025 / Foto: PRO TV

  • Memorial ganea 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sala de Sport a Colegiului Național "Radu Negru" din Făgăraș a fost arhiplină, iar printre numele mari care au participat la eveniment s-au numărat Dănuț Lupu, Iosif Rotariu, Eugen Trică, Marian Aliuță, Dumitru Stîngaciu, Ciprian Marica sau Miodrag Belodedici.

"Suntem aici pentru că Ionel a făcut acest turneu în memoria băiatului lui. Mă bucur că m-a invitat. Chiar dacă nu mă invita și aflam de acest turneu, tot veneam. E normal să fim alături de colegii noștri și când au probleme, nu numai când sunt bine. 

Nu cred că putem spune că e mai bine, dar ne bucurăm că l-am făcut cât de cât să zâmbească. Nu cred că te poți bucura dacă ți se întâmplă ce i s-a întâmplat lui.

Meciurile astea sunt doar demonstrative. Ne bucurăm că au fost atât de mulți copii în sală. M-am mirat că, în București, copiii nu prea mai știu cine suntem noi. Vorbesc foarte serios! Aici, chiar dacă li s-a spus, mă bucur că a venit lumea și spune: 'Nenea Lupu, dați-mi și mie un autograf'", a spus Dănuț Lupu, pentru PRO TV.

Iosif Rotariu: "Îi dau un sfat lui Ionel: să facă cât mai mult sport"

Iosif Rotariu a fost vizibil emoționat de situația prin care trece Ionel Ganea și și-a permis să îi dea un sfat celui cu care a lucrat la Poli Timișoara.

"Îmi găsesc cu greu cuvintele. Știu prin ce trece Ionel. Sunt alături de el și voi fi întotdeauna. Și eu am trecut prin momente grele, dar ale lui Ionel sunt foarte grele, nu grele. Mă bucură foarte mult că am reușit să vin de la Timișoara pentru Ionel și că am văzut o sală plină cu copii zâmbitori, care au o bucurie sinceră. E un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte. Emulația asta de la Făgăraș nu am văzut-o de foarte mult timp. 

Nu mă pot pune în situația lui Ionel. E foarte greu ca cineva să îi dea un sfat în astfel de momente. E greu. Va trece foarte greu. Eu știu cum trec eu, iar eu deja am o vârstă, soția mea avea o vârstă, dar la el e foarte greu.

Eu voi fi întotdeauna alături de Ionel. Atât timp cât el se va implica în activități sportive și va face mișcare, probabil cu timpul va reuși să se mai rupă de realitatea care este și să încearcă să treacă ușor, ușor. Îi dau un sfat: să facă cât mai mult sport, să fie angrenat în astfel de competiții caritabile", a spus Iosif Rotariu.

Fiul lui Ionel Ganea a murit la vârsta de doar doi ani

Alexandru, copilul lui Ionel Ganea și al Monicăi Ganea, se afla în comă indusă după ce pe 9 mai a fost implicat într-un accident rutier între Hurez și Făgăraș.

Se afla pe locul din față al mașinii, fără centura de siguranță și fără scaun special. Accidentul l-a propulsat pe copil în bordul autovehiculului.

A fost internat într-un spital din Târgu Mureș și avea traumatisme grave în zona capului. Fiul lui Ionel Ganea fusese supus și unor intervenții chirurgicale.

Copilul fostului internațional român s-a stins din viață vineri, 6 iunie, la doar doi ani. 

”În dimineața accidentului, copilașul s-a trezit la 7 și jumătate și striga încontinuu după tăticul lui. L-am sunat pe Ionel și a venit și l-a luat cu el, au dus împreună fetița la scoală! După masă, copilașul l-a rugat pe Ionel să-l ducă la mânăstire, cu o zi înainte zisese același lucru și către mine. I-am spus amândoi ca îl ducem duminică. Apoi a înțeles și a vrut la mami… În drum spre mami s-a întâmplat nenorocirea.

Ce mă surprinde este ca nimeni nu se întreabă ce caută acea mașină oprită pe marginea drumului fără a avea avariile pornite și fără niciun fel de semnalizare - triunghi! Sincer așteptam și din presă un apel la rugăciune! Pentru sufletul băiețelului meu, dar e mai ușor să călcăm pe sufletul îndurerat al unui părinte decât să spunem o rugăciune-intr-o țară ortodoxă... Păcat...”, spunea Monica Ganea, într-un interviu pentru Sport.ro, imediat după accident.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă
Dorinel Munteanu, acid la adresa fostei sale echipe: &bdquo;Le transmit să fie mai inteligenți&rdquo;
Dorinel Munteanu, acid la adresa fostei sale echipe: „Le transmit să fie mai inteligenți”
I-a dat 10 lui FCSB &icirc;n urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică
I-a dat 10 lui FCSB în urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică
Angers - Nantes 1-0, ACUM pe VOYO! Gazdele deschid scorul din penalty
Angers - Nantes 1-0, ACUM pe VOYO! Gazdele deschid scorul din penalty
CFR Cluj - Csikszereda 2-1, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii reduc din diferență
CFR Cluj - Csikszereda 2-1, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii reduc din diferență
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Olăroiu joacă meciul finalului de an ACUM: Emirate - Algeria, două ratări succesive la loviturile de departajare!
Olăroiu joacă meciul finalului de an ACUM: Emirate - Algeria, două ratări succesive la loviturile de departajare!
I-a dat 10 lui FCSB &icirc;n urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică
I-a dat 10 lui FCSB în urmă cu trei ani, iar acum e de nerecunoscut. Ce s-a ales de Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan T&acirc;rnovanu după cele trei goluri &icirc;ncasate &icirc;n FCSB - Feyenoord
Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord
CFR Cluj - Csikszereda 2-1, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii reduc din diferență
CFR Cluj - Csikszereda 2-1, ACUM pe Sport.ro! Ciucanii reduc din diferență
Angers - Nantes 1-0, ACUM pe VOYO! Gazdele deschid scorul din penalty
Angers - Nantes 1-0, ACUM pe VOYO! Gazdele deschid scorul din penalty
Alte subiecte de interes
Ionel Ganea a auzit cine e noul favorit pentru postul de selecționer și a reacționat: &rdquo;N-a avut rezultate&rdquo;
Ionel Ganea a auzit cine e noul favorit pentru postul de selecționer și a reacționat: ”N-a avut rezultate”
Fotbalistul rom&acirc;n care primește nota 10 din partea lui Ionel Ganea. Constant!
Fotbalistul român care primește nota 10 din partea lui Ionel Ganea. "Constant!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut &icirc;n derby-ul de pe Giulești: Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu este convins: Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!
Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"
Iosif Rotariu a numit fotbalistul-minune. Un mare merit &icirc;l are și antrenorul
Iosif Rotariu a numit fotbalistul-minune. "Un mare merit îl are și antrenorul"
Iosif Rotariu, prezentat la noua sa echipă! Unde va antrena
Iosif Rotariu, prezentat la noua sa echipă! Unde va antrena
CITESTE SI
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!