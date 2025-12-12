Memorialul Ioan Alexandru Ganea | Ionel Ganea, înconjurat de foștii colegi în cel mai greu moment al vieții La aproximativ șase luni după tragedia care a marcat familia Ganea, fostul internațional a decis să organizeze un eveniment la care au participat patru echipe de old-boys: Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și o selecționată formată din foști internaționali.



Memorialul Ioan Alexandru Ganea 12 decembrie 2025 / Foto: PRO TV

Sala de Sport a Colegiului Național "Radu Negru" din Făgăraș a fost arhiplină, iar printre numele mari care au participat la eveniment s-au numărat Dănuț Lupu, Iosif Rotariu, Eugen Trică, Marian Aliuță, Dumitru Stîngaciu, Ciprian Marica sau Miodrag Belodedici. "Suntem aici pentru că Ionel a făcut acest turneu în memoria băiatului lui. Mă bucur că m-a invitat. Chiar dacă nu mă invita și aflam de acest turneu, tot veneam. E normal să fim alături de colegii noștri și când au probleme, nu numai când sunt bine.

Nu cred că putem spune că e mai bine, dar ne bucurăm că l-am făcut cât de cât să zâmbească. Nu cred că te poți bucura dacă ți se întâmplă ce i s-a întâmplat lui.

Meciurile astea sunt doar demonstrative. Ne bucurăm că au fost atât de mulți copii în sală. M-am mirat că, în București, copiii nu prea mai știu cine suntem noi. Vorbesc foarte serios! Aici, chiar dacă li s-a spus, mă bucur că a venit lumea și spune: 'Nenea Lupu, dați-mi și mie un autograf'", a spus Dănuț Lupu, pentru PRO TV.



Iosif Rotariu: "Îi dau un sfat lui Ionel: să facă cât mai mult sport" Iosif Rotariu a fost vizibil emoționat de situația prin care trece Ionel Ganea și și-a permis să îi dea un sfat celui cu care a lucrat la Poli Timișoara.

"Îmi găsesc cu greu cuvintele. Știu prin ce trece Ionel. Sunt alături de el și voi fi întotdeauna. Și eu am trecut prin momente grele, dar ale lui Ionel sunt foarte grele, nu grele. Mă bucură foarte mult că am reușit să vin de la Timișoara pentru Ionel și că am văzut o sală plină cu copii zâmbitori, care au o bucurie sinceră. E un sentiment pe care nu îl pot descrie în cuvinte. Emulația asta de la Făgăraș nu am văzut-o de foarte mult timp.

Nu mă pot pune în situația lui Ionel. E foarte greu ca cineva să îi dea un sfat în astfel de momente. E greu. Va trece foarte greu. Eu știu cum trec eu, iar eu deja am o vârstă, soția mea avea o vârstă, dar la el e foarte greu.

Eu voi fi întotdeauna alături de Ionel. Atât timp cât el se va implica în activități sportive și va face mișcare, probabil cu timpul va reuși să se mai rupă de realitatea care este și să încearcă să treacă ușor, ușor. Îi dau un sfat: să facă cât mai mult sport, să fie angrenat în astfel de competiții caritabile", a spus Iosif Rotariu.



Fiul lui Ionel Ganea a murit la vârsta de doar doi ani Alexandru, copilul lui Ionel Ganea și al Monicăi Ganea, se afla în comă indusă după ce pe 9 mai a fost implicat într-un accident rutier între Hurez și Făgăraș.

Se afla pe locul din față al mașinii, fără centura de siguranță și fără scaun special. Accidentul l-a propulsat pe copil în bordul autovehiculului.

A fost internat într-un spital din Târgu Mureș și avea traumatisme grave în zona capului. Fiul lui Ionel Ganea fusese supus și unor intervenții chirurgicale.

Copilul fostului internațional român s-a stins din viață vineri, 6 iunie, la doar doi ani. ”În dimineața accidentului, copilașul s-a trezit la 7 și jumătate și striga încontinuu după tăticul lui. L-am sunat pe Ionel și a venit și l-a luat cu el, au dus împreună fetița la scoală! După masă, copilașul l-a rugat pe Ionel să-l ducă la mânăstire, cu o zi înainte zisese același lucru și către mine. I-am spus amândoi ca îl ducem duminică. Apoi a înțeles și a vrut la mami… În drum spre mami s-a întâmplat nenorocirea.

Ce mă surprinde este ca nimeni nu se întreabă ce caută acea mașină oprită pe marginea drumului fără a avea avariile pornite și fără niciun fel de semnalizare - triunghi! Sincer așteptam și din presă un apel la rugăciune! Pentru sufletul băiețelului meu, dar e mai ușor să călcăm pe sufletul îndurerat al unui părinte decât să spunem o rugăciune-intr-o țară ortodoxă... Păcat...”, spunea Monica Ganea, într-un interviu pentru Sport.ro, imediat după accident.



