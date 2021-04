Si-a luat Becali teapa? "Nu e de FCSB, nu as fi dat nici 60 000 pe el. Numai Gigi putea sa dea 600 000. Mi-a dat dreptate mai repede decat ma asteptam!"

Becali a platit o suma importanta pentru transfer, insa n-a fost impresionat de jucatorul adus in iarna.

Cei 661 000 de euro achitati de Becali catre FC Botosani sunt 'o teapa' luata de Becali, spune Valeriu Rachita. Fostul fundas e de parere ca Harut nu valoreaza nici macar a 10-a parte din suma si vede in deciziile tactice luate de patronul FCSB o confirmare a previziunilor pe care le-a facut.

"Harut a jucat bine, si-a facut treaba. Este un jucator normal, dar pe care nu as fi dat nici 60 000, nu 600 000. Din pacate, Gigi Becali a dat. Sa dai atat pe un jucator pe care il tii rezerva... Numai Gigi Becali paote face asta. Mi-a dat dreptate mai repede decat ma asteptam, ca nu este un jucator pentru FCSB. Imi poti spune vreo faza in care a iesit in evidenta Harut la Euro, cat timp a jucat?

Sa dea o centrare de gol, o pasa filtranta, sa bage o alunecare sa il arunce pe fundas in tribuna? Este un jucator care este suficient. Noi spunem in fotbal ca joaca la alibi", a spus Rachita la GSP Live.

Harut a fost incercat de Becali atat ca fundas dreapta, cat si ca aparator central, dar n-a dat randamentul asteptat de patronul FCSB. In ultimele jocuri, Harut a stat pe banca liderului din Liga 1.