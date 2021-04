FCSB e iar peste Steaua in razboiul din C! Nedelcu, Simion si Buziuc au fost trimisi de Becali la echipa a doua! Ce s-a intamplat in meciul cu Tunari

FCSB 2 si Steaua continua lupta pentru playoff-ul din liga a 3-a!

Cele doua conduc seria a 4-a. FCSB 2 e lider in urma victoriei de vineri, cu CS Tunari, a treia clasata din serie. Calin Tudose si-a dat autogol in minutul 16, apoi Calin Gogor a facut 2-0 pentru ros-albastri in minutul 70. Tudose a punctat si in poarta corecta cu 10 minute inainte de finalul jocului. Partida s-a terminat 2-1.

Bogdan Vintila i-a primti de la prima echipa pe Nedelcu, Simion, Buziuc si Nita. Numai Simion a jucat tot meciul.

Echipa de start a FCSB: Tarnovanu - Nicola, Nedelcu, Gogor, Serban - Simion, Ardelean, Pandele - Nita, Buziuc, Timis

Au mai intrat: Pantea, Mitrache, Istrate, Papuli si Stan.

FCSB 2 e lider in seria a 4-a, cu 34 de puncte, cel putin pana la meciul Stelei cu FC Voluntari 2, de sambata (17:00). Echipa din Ghencea are acum 31 de puncte.