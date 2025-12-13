Roș-albaștrii și-au revenit din forma slabă din startul sezonului și au reușit să se apropie la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off-ul Superligii.

Echipa campioană a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, ultimul meci din Superliga cu Dinamo.



Eric de Oliveira nu se aștepta la un sezon atât de slab pentru FCSB



Fostul jucător a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre situația de la FCSB și a recunoscut că nu se aștepta ca roș-albaștrii să o ducă atât de rău în acest sezon din Superligă.

„(n.r. Te așteptai să meargă atât de prost FCSB și CFR) Nu, chiar nu. La începutul sezonului am crezut ca FCSB va lua campionatul detașat.”, a spus Eric de Oliveira într-un interviu acordat pentru Sport.ro.