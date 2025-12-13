EXCLUSIV „Acolo s-a pierdut”! A găsit motivul pentru care FCSB a mers atât de slab în Superligă

Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB are un sezon sub așteptări în Superligă.

Roș-albaștrii și-au revenit din forma slabă din startul sezonului și au reușit să se apropie la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off-ul Superligii.

Echipa campioană a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, ultimul meci din Superliga cu Dinamo.

Eric de Oliveira nu se aștepta la un sezon atât de slab pentru FCSB

Fostul jucător a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre situația de la FCSB și a recunoscut că nu se aștepta ca roș-albaștrii să o ducă atât de rău în acest sezon din Superligă.

(n.r. Te așteptai să meargă atât de prost FCSB și CFR) Nu, chiar nu. La începutul sezonului am crezut ca FCSB va lua campionatul detașat.”, a spus Eric de Oliveira într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Eric a explicat și unde crede că a greșit echipa antrenată de Elias Charalambous.

(n.r. Unde crezi că e problema?) FCSB-ul a dat o importanță prea mare pentru Europa League, și acolo s-a pierdut. La un moment dat am crezut că nu va prinde play-off-ul, dar acum cred că îl vor prinde liniștiți.”, a adăugat brazilianul.

Eric de Oliveira a fost de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari.

Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.

