Adversari dificili pentru FCSB daca ajunge in Conference League! Jurnalistii britanici au facut o simulare a preliminariilor! Cu cine ar putea juca echipa lui Becali in grupa

UEFA Conference League va debuta din sezonul 2021-2022.

Competitia a fost gandita de UEFA ca o reformare a vechii competitii Cupa UEFA Intertoto. Conference League va fi structurata, spre deosebire de Intertoto, in grupe asemenea formatului din Champions League sau Europa League.

Castigatoarea noii competitii care va debuta in numai cateva luni va fi calificata automat in grupele Europa League.

In conditiile in care nu se cunosc foarte multe detalii despre desfasurarea competitiei, firsttimefinish.co.uk a incercat sa explice cele mai importante aspecte, dar a facut si o simulare referitoare la care ar putea fi echipele care s-ar califica in grupele competitiei avand in vedere clasamentele din acest moment.

Astfel, in prima runda a calificarilor ar urma sa intre echipele cel mai slab cotate, din campionate precum San Marino, Andorra sau Kosovo.

In runda a doua vor participa nu mai putin de 110 echipe, numar istoric pentru o competitie de club organizata de UEFA. Astfel, bazat pe clasamentele din acest moment, dar si pe coeficientul UEFA si pe rezultatele anterioare din cupele europene, in aceasta faza a competitiei ar urma sa intre si CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi Sfantu Gheorghe.

Echipele din aceasta faza vor concura pentru calificarea in turul 3 preliminar, faza in care vor intra si echipe importante din Europa precum AZ Alkmaar, Fenerbahce sau Genk. Conform simularii, in aceasta faza se vor califica CFR si Craiova, nu insa si Sepsi.

Ulterior, in faza playoff, echipelor calificate din turul 3 li se vor adauga si cele mai importante cluburi ale competitiei, cum ar fi Olympique Marseille, AS Roma, Bayer Leverkusen sau Tottenham. In total vor fi 34 de echipe in aceasta faza, Craiova si CFR ar urma sa nu fie printre ele, care se vor lupta pentru 17 locuri in faza grupelor.

Pe langa acestea, in grupe vor mai intra si echipele eliminate in playoff-ul Europa League, printre care, potrivit acestei simulari, se va numara si FCSB, care va fi de altfel singura echipa romaneasca ce va participa in grupele primei editii de Conference League.

In final, vor exista 32 de echipe care vor forma 8 grupe de cate 4 pe baza tragerii la sorti care va fi facuta tinandu-se cont de 4 urne valorice. FCSB ar urma sa se afle in a doua grupa valorica si ar pica in grupa C a competitiei alaturi de Bayer Leverkusen sau Union Berlin (in functie de care va termina pe locul 6 in Bundesliga), Legia Varsovia si Hibernian.

Componenta grupelor din prima editie de UEFA Conference League pe baza simularii efectuate de firsttimefinish.co.uk: