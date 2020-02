Risca Gigi Becali sa nu mai ia un sac de bani pe Coman? "Daca ciuguleste 16-17 milioane, sa-l dea repede!" Regula UEFA care il poate incurca pe patronul ros-albastrilor

Gigi Becali se pregateste sa il vanda pe Florinel Coman.

Gigi Becali i-a stabilit pretul lui Florinel Coman si a spus ca fotbalistul va pleca in schimbul a 20 de milioane de euro. Patronul ros-albastrilor a spus ca suma nu este negociabila si ca nu va accepta mai putin de atat.

Dumitru Dragomir il sfatuieste pe Gigi Becali sa il dea si cu 16-17 milioane pe "Mbappe", deoarece din sursele fostului presedinte al Ligii Profesioniste, UEFA ar urma sa impuna o cota maxima pentru jucatori si cluburile nu vor mai putea sa vanda la ce preturi vor ele:

"Daca ciuguleste 16-17-18 milioane sa il dea repede, ca cine stie ce mai spune UEFA si despre preturile jucatorilor. Eu asa am auzit, ca se baga si la jucatori. Vor impune o cota maxima. Va face un profit de 15 milioane de euro, ce-ar vrea. Si asa are destui bani, asa ca. Gigi Becali e cel mai tare din toata tara asta. Daca are peste 500 de hectare de locuri de casa, ce mai vreti", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.