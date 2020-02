Gigi Becali a decis cat va sta Bogdan Vintila la FCSB! "Va jur ca spun adevarul"

Bogdan Vintila se afla in relatii bune cu patronul FCSB-ului.

Numit antrenor in august 2019, Vintila are bilant pozitiv pe banca ros-albastrilor: 13 victorii, 3 infrangeri si 2 rezime. Contractul sau e valabil pana pe 30 iunie 2020, dar Becali a anuntat ca tehnicianul poate ramane la echipa atat cat isi doreste.

"Vintila, daca vrea, va jur ca spun adevarul, poate sta la FCSB antrenor pana la adanci batraneti. Toata viata lui! Nu are sens sa spun de ce, nu ma veti intelege. O sa vedeti!", a declarat Becali la DigiSport.

FCSB are meci in aceasta seara cu Voluntari, o restanta din etapa a 18-a. Ros-albastrii se afla pe pozitia a 4-a in Liga 1, la 8 puncte in spatele liderului CFR Cluj.