SENZATIONAL | Pana ieri era "peste", de astazi e bijuterie! Morutan isi VINDE super bolidul de 100.000 de euro dupa ce Gigi Becali l-a facut praf in direct la TV! Ce s-a intamplat

Gigi Becali a oferit o noua declaratie la adresa lui Olimpiu Morutan.

La doar cateva zile dupa ce l-a criticat in direct la TV pe Olimpiu Morutan, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, si-a schimbat complet declaratia si spune ca pe Morutan va lua cei mai multi bani din urma unui transfer.



"Eu cert pe cel ce il iubesc. Eu il iubesc si de aia il cert. De ce? Ca sa-l fac ca Hagi, d-aia! El, cand a vazut, a inteles imediat ce am vrut sa zic, ca e baiat destept. Eu de asta am facut declaratiile alea, am vrut sa vad cum reactioneaza. Am inteles ca ar fi zis pe acolo, prin vestiar: 'Nu ma intereseaza nici masina, nimic altceva. Eu vreau fotbal. O vand si imi iau masina de o mie de euro. Morutan e prea cuminte, eu il cunosc prea bine. Pe el o sa iau cei mai multi bani", a declarat Gigi Becali la Prosport.