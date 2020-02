"Nu am facut nimic gresit. Nu dorm in masina!"  Morutan a vorbit despre "masina de peste"! Cum raspunde mijlocasul ros-albastrilor criticilor facute de Gigi Becali

Morutan a vorbit despre criticile patronului.

FCSB s-a impus in deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1 dupa golurile marcate de Darius Olaru si Florinel Coman.

Olimpiu Morutan, omul facut praf de Becali dupa meciul CFR, a fost titular si a reusit o pasa de gol. Fotbalistul a spus la finalul partidei ca declaratiile patronului l-au deranjat, dar ca s-a concetrat pe meci.

"Sunt foarte fericit ca echipa a castigat si ca am reusit sa contribui si eu cu o pasa de gol. Am fost putin suparat dupa declaratiile patronului, dar m-am concetrat pe meci si ati vazut rezultatul. Nu e nicio problema ca s-a vorbit despre mine, masina nu a costat 100000 de euro. Impresarul s-a ocupat de cumpararea ei. Nu dorm in masina, am si o casa si vreau sa mai imi cumpar ceva. Nu cred ca am facut nimic gresit. Nu imi place sa fiu pe prima pagina in ziare, vreau sa ajung cat mai departe ca fotbalist. As vrea ca patronul sa aiba dreptate cand spune ca va lua multi bani pe mine, dar vreau sa demonstrez ca merit si vreau sa luam titlul. Cred in sansa noastra la titlu pana in ultima etapa. Terenul ne-a incurcat in meciul cu CFR", a spus Morutan pentru Digisport.

Ros-albastrii au castigat cu 2-1 meciul cu Voluntari si s-au apropiat la 5 puncte de liderul CFR Cluj.