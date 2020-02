ULTIMA ORA | "Lumea e nebuna si nu mai tine cont de bani!" Gigi Becali i-a stabilit pretul lui Florinel Coman! Cat de scumpa este "perla" patronului de la FCSB si ce spune despre oferta din Anglia

Gigi Becali a vorbit despre oferita primita pentru Florinel Coman.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre oferta pe care ar fi primit-o pentru Florinel Coman din Premier League de la Sheffield. Acesta a spus ca nu a primit o oferta scrisa pentru "perla" sa si a spus care este suma de transfer pe care va pleca. Becali nu il da pe Coman pe un pret mai mic de 20 de milioane de euro.

"Nu am oferta scrisa pentu Coman. A fost verbal. Prin intermediari si am spus 'nu ma intereseaza, nu discut!'. Mi-au spus sa ne intalnim. Eu vreau 20 de milioane, nu il dau pe 19,999 milioane de euro. Daca el joaca la echipa nationala, da doua goluri, face 50 de milioane de euro. Daca el joaca slab cu CFR, il dau cu 20 de milioane de euro. Lumea e nebuna si nu mai tine cont de sume de bani.



Dau pe Mbappe 600 de milioane de euro. Are influenta, nu il motiveaza. Cu cat pleci pe bani mai multi, cu atat vei avea salariu mai mare. Vrei sa pleci pe 5 milioane si sa iei salariu un milion de euro sau vrei sa mai stai un an, te vand pe 20 milioane si ai salariul 4 milioane de euro? Pe el il motiveaza. Eu am conventie cu el. Cand i-am dat imprumut 250.000 sa stau linistit. Nu iti scad din salariu decat 5.000, restul ii scad din prime. Iti dau drumul cand vreau eu", a spus Gigi Becali, la Digi.