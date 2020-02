A inceput sa ii placa si lui Gigi Becali masina? :) Ce decizie a luat Becali in cazul lui Morutan dupa ce l-a facut praf in direct la TV! Ce se intampla cu mijlocasul ros-albastrilor la meciul cu Voluntari

Ce se va intampla cu Olimpiu Morutan in urmatoarea partida pe care o va disupta FCSB.

FCSB se va deplasa maine la Voluntari pentru a disputa meciul restanta din etapa a 18-a, meci care s-a amanat atunci din cauza conditiilor nefavorabile. Etapa trecuta, elevii lui Vintila au cedat cu scorul de 1-0 in derby-ul cu CFR Cluj si cazut pe locul 4 in clasamentul Ligii 1. Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, si-a facut praf toata echipa dupa acest meci, dar principalul vizat a fost Olimpiu Morutan, despre care a spus ca are masina de "peste" la 20 de ani si de acum incolo nu va mai fi titular.

Potrivit Fanatik, Gigi Becali si-a schimbat decizia in privinta mijlocasului celor de la FCSB, iar in partida de maine cu FC Voluntari, Morutan va fi titular.