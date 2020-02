"Dinamo nici cu tancurile NATO nu mai intra in play-off!" Gigi Becali rade de situatia "cainilor" si ofera o declaratie INCREDIBILA: "Daca as fi arbitru, as fluiera doar pentru Viitorul!"

Gigi Becali a vorbit despre situatia de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia de la club si spune ca nu il va vinde nici pe Gnohere si nici pe Planic. Totodata, acesta a vorbit si despre situatia echipelor care se lupta la un loc de play-off si spune ca ar prefera ca Viitorul si Dinamo sa fie prezenti in play-off, insa "cainilor" nu le ofera nicio sansa.

"Nu mai iau decat ce inseamna copil bun in Romania. Daca pleaca Gnohere trebuie sa iau un atacant, dar nu pleaca. Am cerut 800.000 de euro pe el, dar nu da nimeni. Poate in vara, poate mai ieftin. Planic mai are un an de contract, daca vrea cineva sa-l cumpere sa imi dea un milion de euro. Noi nu avem fundasi centrali si sa ma inteleg cu Planic sa-l las sa plece?

Pe Morutan il iubesc cel mai mult, el tot printul ramane si imi pun mare baza in el. Pe astia care iau eu milioane, am grija de ei. Morutan va fi cea mai buna marfa dupa Hagi. Am glumit pe seama lui, cu masina, dupa meciul cu CFR. Lui Iftime i-am dat mesaj azi si i-am spus ca faca nnu se potoleste il iau si pe Chindris gratis. I-am mai zis in gluma ca fac complot cu Miron sa ajunga Hagi in play-off. Eu daca eram arbitru, fluieram numai in favoarea lui Gica.

La fotbal ai emotii cu orice echipa, dar nu ar trebui sa avem cu Voluntari. Daca nici pe Voluntari nu bati. La titlu nu prea mai avem sanse nici daca invingem, la Voluntari, CFR e prea tare. Pe Dinamo o vreau in play-off, dar nu mai poate nici cu tancurile NATO", a spus Gigi Becali, la digi.