"Ce trebuia sa fac? Sa nu il schimb?" Bogdan Vintila, iritat de intrebarea unui jurnalist! Ce spune antrenorul ros-albastrilor dupa victoria cu Voluntari si ce mesaj ii transmite lui Gigi Becali

FC VOLUNTARI - FCSB | Toate fazele sunt aici.

FCSB s-a impus in deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1 dupa golurile marcate de Darius Olaru si Florinel Coman. Ilfovenii au evoluat o repriza cu un om in minus dupa ce Armas a vazut direct cartonasul rosu dupa un fault in postura de ultim aparator la Man. In repriza a doua ros-albastrii au ratat cele mai importante ocazii prin Florinel Coman si Dennis Man, insa nu au mai reusit sa marcheze, iar partida s-a terminat cu scorul de 2-1. La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre meci si spune ca este multumit de rezultat, dar considera ca echipa sa ar fi putut sa mai marcheze goluri in repriza a doua.

"A fost un meci greu. Si ma bucur ca am reusit sa castigam cele 3 puncte, astea sunt cele mai importante in acest moment. Fericit nu sunt doar daca ma manifest. Am anumite retineri vizavi de joc. Trebuia sa mai marcam, dar din pacate am ratat. La fotbal se mai primesc si goluri. Asa suntem noi mai darnici. Terenul a fost in conditii foarte bune. Ii felicit pe organizatori pentru acest lucru. Cretu e bine, nu are nicio problema medicala in acest moment, sunt destule solutii pe postul lui. Nu pot sa fiu suparat pe jucatorii mei, pot sa fiu nemultumit de randamentul lor, dar suparat nu", a spus Bogdan Vintila, la digi.

Intrebat de reporteri de ce l-a schimbat pe Darius Olaru, Bogdan Vintila a fost vizibil iritat, dar si-a motivat decizia spunand ca Olaru era epuizat si nu mai putea sa continue. Acesta a comentat si mesajul lui Gigi Becali care inainte de meci a spus ca vrea sa lucreze cu Bogdan Vintila pana la adanci batraneti.

"Ce trebuia sa fac? sa nu il schimb? Era la capatul puterilor daca pot sa spun asa, trebuie sa modific, sa aduc ceva proaspat acolo. Nu ma tem ca o sa il pierd pe Florinel Coman, am destule solutii acolo. Eu sunt pregatit sa imi fac meseria. Se poate lucra cu domnul Becali, i s-a creat o anumita aura de catre cei din presa, ca nu se poate lucra cu el, dar e total diferit fata de cum il cunoasteam pana sa vin la FCSB", a mai spus Bogdan Vintila.