FCSB ar putea sa dispara! "Daca vrea maine o desfiinteaza!" Declaratii ULUITOARE la adresa lui Gigi Becali! Detaliul care poate anunta APOCALIPSA la FCSB

Declaratii socante despre situatia de la FCSB.

FCSB a pierdut meciul cu CFR Cluj de duminica, scor 1-0, iar la finalul partidei, patronul echipei, Gigi Becali l-a criticat in termeni duri pe mijlocasul ros-albastrilor, Olimpiu Morutan spunand ca are masina de "peste".

Fostul sef al LPF, Dumitru Dragomir, spune ca FCSB este jucaria lui Gigi Becali si daca vrea in orice moment o desfiinteaza. Dragomir nu este de acord cu tactica pe care o adopta Becali la vicecampioana Romaniei si nu are dreptate in multe decizii pe care le ia la club.

"In primul rand, sunt banii lui, asa ca el face ce vrea cu echipa, e jucaria lui. Retineti, e jucaria lui! Nu ia de la nimeni, pierde banii lui, asa ca nu poate sa-l acuze nimeni. Ca nu are dreptate, e foarte clar. Cand vorbec cu el, are explicatiile lui, rade si pana la urma face tot ce vrea. FCSB este jucaria lui, face ce vrea, pentru ca sunt banii lui. Daca ar mai fi unul cu 5 % in club, atunci poate ar fi altceva, desi ar fi periculos. Dar asa, daca vrea, maine o desfiinteaza.

Pentru Gigi e pacat ca din cauza celor pe care le face la FCSB nu i se recunosc multe merite. Face si o gramada de lucruri bune despre care nu prea vorbeste lumea. Ajuta saracii, face biserici, face multe lucruri bune despre care multi nici nu stiu. Oricum, o sa vedeti ca si la FCSB o sa-si faca echipa tare. Anul asta nu are sanse la titlu, dar la anul il ia sigur", a spus Dumitru Dragomir pentru Prosport.