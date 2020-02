Reactie FURIOASA a lui Talpan dupa ce Becali a reclamat CSA Steaua la TAS: "Se preocupa de capra vecinului cand a lui e pe duca!"

Florin Talpan a reactionat.

Gigi Becali a anuntat ca va reclama CSA Steaua la TAS. Patronul FCSB-ului vrea ca Steaua, din Liga a 4-a, sa nu poata promova mai sus de Liga a 3-a si a cerut interzicerea transformarii cluburilor de drept public in cluburi de drept privat dupa intrarea in Liga saecunda.

Talpan a reactionat dur dupa decizia lui Gigi Becali:

"Majoritatea oamenilor judeca. Dar mai ales romanii! Acestia au dezvoltat de-a lungul timpului o adevarata obsesie pentru ce fac vecinii lor. Interesul lor nu este nobil, dimpotriva este plin de ura si invidie.

Astfel, ca regula generala, romanii se preocupa de 'capra vecinului' cand a lor este…. pe duca! Asa si domnul Gigi Becali! Cand vede ca 'vecinul Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti' are palmares, are marca, are un nume si…mai are si un stadion…normal ca este suparat!

Pai, si eu as fi suparat cand as plati 85.000 de lei onorariu avocatului si nu as obtine nimic…nu as avea nimic…Nici tu marca, nici tu palmares si nici macar un stadion pe care sa se antreneze baietii! Normal ca m-as duce oriunde in lume, 'sa omor capra (echipa Steaua)' sau de ce nu 'vecinul (Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti)'. Acum important este sa se mai si poata si sa aiba competenta! Caci multe sunt caile…Domnului…!", a spus Florin Talpan la prosport.